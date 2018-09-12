/ Челябинские пенсионерки завоевали золото и серебро на Чемпионате мира по плаванию

Алла Губина и Ирина Рыбанина достойно представили Россию в Словении.

Накануне в Словении завершился Чемпионат Европы по плаванию, участие в котором приняли челябинские спортсменки. Ирина Рыбанина и Алла Губина уже на пенсии, однако активно участвуют в соревнованиях, в том числе и мирового масштаба, показывая потрясающие результаты.

Алла Губина начала заниматься плаванием еще в 15 лет, однако вскоре основную часть ее жизни заняла учеба, а потом и работа тренером по плаванию. К собственным выступлениям пенсионерка вернулась уже в 75 лет. В этом году ей исполнилось 78. За плечами спортсменки — Чемпионат мира в Казани, а потом и в Новой Зеландии, где она завоевала 1 золотую, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. А вот на Чемпионате Европы женщина впервые. Спортсменка отмечает, что ее впечатлило буквально все: и сама Словения, и даже бассейн, где россиянки соперничали с представителями других стран.

Я страшно волновалось: было очень много участников и гостей. Вообще, попасть на эстафету — большая честь. — делится спортсменка с сайтом «Первый областной».

Алла Губина смогла перебороть страх и достойно представить нашу страну на Чемпионате, челябинка привезла 2 серебряные медали за эстафеты и 1 бронзовую за 200 метров на спине. Первые места уступили Венграм и Израилю буквально на доли секунды.

Мечтаю дожить и поучаствовать в следующем Чемпионате Европы. Он пройдет в Будапеште в 2020 году. — продолжает пенсионерка.

Вторая спортсменка, 64-летняя Ирина Рыбина, к слову чемпионка СССР по многоборью ГТО, на европейских соревнованиях тоже первый раз, а вот участницей Чемпионата мира ей уже довелось побывать: один раз — в 2015 году в Казани, а второй — в 2017 в Будапеште.

Чемпионат Европы — более сильный, поэтому и к формированию команды подходили очень ответственно: на поиск участников ушло целых три года. — делится Ирина Рыбина.

В российской команде — спортсменки из Москвы, Саратова и, конечно, Челябинска.

Ирина Рыбина стала обладательницей золотой медали за смешанную комбинированную эстафету, серебряной — за кролевую эстафету. Кроме того, спортсменку наградили 2 серебряными медалями за женскую кролевую и комбинированную эстафету. За внушительное количество побед Ирину Рыбину даже прозвали «эстафетчицей», а команду — «серебристо-позолоченными рыбками».

В планах женщины — участие в Чемпионате мира 2020 года, который пройдет в Южной Корее. Кроме того, так же, как и Алла Губина, Ирина Рыбина собирается снова попробовать свои силы на следующем Чемпионате Европы в Будапеште.

Попробуем доказать, что мы с девочками способны повторить наши рекорды. — рассказывает спортсменка сайту 1obl.ru.