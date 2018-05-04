/ 9-летний пловец поможет Троицку попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Юбилейная эстафета стартовала в городском бассейне.

Сегодня, 4 мая, в Троицке начались заплывы, претендующие на Книгу рекордов Гиннесса. Открыл эстафету глава города Александр Виноградов, преодолев 1000 метров. Всего участниками рекордного заплыва станут 186 человек из разных городов Челябинской области. На призыв принять участие в акции откликнулись жители не только Троицка, но и Челябинска, Копейска и других городов региона. Минимальная дистанция — 500 метров.

Есть люди, которые плывут 10 километров, есть те, которые плывут 13. Сегодня у нас будет плыть молодой человек, которому исполняется 9 лет. В свой день рождения он проплывет 1000 метров. Мы подали заявку в книгу рекордов Гиннесса, которая сейчас находится на рассмотрении. Будем фиксировать данный заплыв и отправлять документы на включение в книгу. — рассказал сайту «Первый областной» директор физкультурно-оздоровительного комплекса Василий Ханасов.

Следить за тем, как ставится рекорд, будут с помощью видеофиксации. Несколько камер одновременно снимают происходящее. После этого архив направят в комиссию Книги.