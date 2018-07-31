/ Тонущую девочку спасла юная пловчиха на озере в Верхнем Уфалее

12-летняя спортсменка сама достала из воды малышку.

Отдых на городском пляже в Верхнем Уфалее едва не обернулся трагедией. 12-летняя девочка, отдыхавшая на берегу, заметила тонущего ребенка. Она тут же бросилась спасать 6-летнюю малышку. В тот момент ее тело местами начало синеть. К счастью, юная спасительница имеет второй разряд по плаванию. Девочке удалось достать утопающую из воды. Дальше за дело взялись профессиональные спасатели, которые в тот момент также находились на берегу.

Около 4 часов дня я плавала с друзьями. Увидела на небольшом расстоянии от себя девочку. Я подплыла к ней, взяла за руку, оттащила на мелководье. Посмотрела, у нее синие губы. Потом вытащила на руках на берег, подбежала к спасателям, рассказала о случившемся. Они оказали ей первую помощь и вызвали «скорую». — поделилась Алена Волкова.

Сама школьница не гордится своим поступком. Алена считает, что именно так на ее месте поступил бы каждый. С ней соглашается и ее отец.

Для ребенка это героический поступок. Она выполнила свой гражданский долг. Думаю, многие оценят это по достоинству. — рассказал сайту «Первый областной» отец девочки Александр Волков.

Не умеющую плавать малышку удалось спасти. Ее откачали и доставили в больницу. Там маленькая девочка пришла в себя. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.