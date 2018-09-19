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/ Пловчиха Виталина Симонова подарила министру спорта медаль

Пловчиха Виталина Симонова подарила министру спорта медаль

Спортсменка отблагодарила чиновника за содействие.
сегодня в 17:55
  |  Спорт

Южноуральская пловчиха Виталина Симонова вручила одну из своих серебряных медалей, выигранных на этапе Кубка Мира по плаванию в Катаре, региональному министру спорта. Это произошло вчера, 18 сентября, во время встречи с Леонидом Одером. Кроме того, спортсменка прокомментировала свои выступления по ходу этого сезона. По словам Виталины Симоновой, ей особенно удались последние старты, но не хватает соревновательной практики.

Ближайшими двумя соревнованиями я очень довольна. Последние два этапа подкрепили мою уверенность. Обсуждали с тренером, что я очень много тренируюсь, провожу по два-три часа в бассейне, но соревновательной практики очень мало. За последние месяцы у меня будет очень много стартов, чему я очень рада. Физически я чувствую в себе силы, но не хватает уверенности. Ближайший старт будет на короткой воде в Эйндховене, хотелось бы приблизиться к своим лучшим результатам. — рассказала сайту «Первый областной» Виталина Симонова.

Напомним, спортсменка в этом году завоевала несколько престижных медалей, среди которых золотая медаль чемпионата Европы по летним видам спорта в Глазго.

Отметим, что 20−21 сентября в плавательном бассейне «Строитель» пройдут областные соревнования по плаванию, на которых спортсменка будет почетным гостем.

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