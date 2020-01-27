Трое южноуральцев выступят на первенстве мира по лыжным гонкам

Оно пройдёт в Германии с 28 февраля по 8 марта.

Послушать 00:00

В Кирово-Чепецке состоялись Всероссийские соревнования по лыжным гонкам. По их итогам проводился отбор на первенство мира. И впервые в истории сразу три южноуральских спортсмена получили путёвку на международные соревнования.

На прошедшем турнире удалось проявить себя Владиславу Вечканову из Златоуста, который дважды приходил к финишу первым — на дистанциях 15 километров (классический стиль) и 30 километров (свободный стиль). Также еще один златоустовец — Данил Зимин — занял второе место на дистанции 15 километров (свободный стиль). А Артём Максимов из Уйского района завоевал «бронзу» турнира на дистанции 10 километров (классический стиль).

«Парни выступили выше всяких похвал. Радует то, что они прогрессируют и добавляют в мастерстве. Благодарю личных тренеров спортсменов за продуктивную работу и самих ребят — они большие молодцы», — поделился Виктор Логинов, президент Федерации лыжных гонок Челябинской области.

Следующий важный для молодых лыжников старт — первенство мира в немецком Обервизенталь — пройдёт с 28 февраля по 8 марта. Владислав Вечканов представит регион в возрастной категории до 23 лет, а Данил Зимин и Артём Максимов — до 20 лет.