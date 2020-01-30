«Лыжи до запястья, палки до подмышек»: как новичку выбрать комплект для катания

Рассказываем, как правильно и бюджетно подобрать необходимый инвентарь.

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В Челябинской области началась долгожданная настоящая зима: температура упала и совсем недавно прошли снегопады. Пользуясь случаем, жители региона проводят свой досуг в парках и лесах, катаясь на лыжах. Если вы давно хотели попробовать данный вид спорта — самое время!

Для того, чтобы встать на лыжи, нужно эти самые лыжи приобрести. Если вы новичок, то покупать дорогие модели не стоит. Бюджетный вариант классических лыж — то, что нужно.

«Нужно проверить геометрию, чтобы лыжа была прямая, отсутствие продольного скручивания, так называемого винта, и отсутствие каких-либо дефектов по всей поверхности лыжи, качество насечки и отсутствие расслоения. Важно, чтобы лыжи были легкие, а на их скользящей стороне были нанесены специальные рельефные насечки, которые обеспечат сцепление с лыжней. Еще лучше эту функцию будут выполнять лыжы с камусом, но они дороже», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ профессиональный эксперт по подбору инвентаря Алексей Лоскутов.

Подобрать лыжи нужно по росту: просто добавить к нему 20-25 сантиметров. Еще один способ: вытянуть руку, лыжа должна доставать до запястья. Палочки нужно подбирать также по росту: встать на цыпочки, в таком положении она должна находиться в районе подмышек.

«Выбирать палочки для начинающих лучше алюминиевые. Они будут чуть тяжелее, но для новичка это не критично. Зато они точно будут прочнее», — отмечает Алексей Лоскутов.

Средняя стоимость бюджетного комплекта, в который входят лыжи, крепления, ботинки и палки, будет стоить около 4,5 тысяч рублей. Он может прослужить вам около 5 лет.