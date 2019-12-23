Всегда на лыжне: свой ратрак появился в Магнитогорске

Теперь лыжники весь сезон не будут задумываться об отсутствии трассы.

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Специальная снегоуплотнительная машина — ратрак — появилась в Магнитогорске. Теперь о прокладывании лыжни в парках и на экомаршрутах можно не ломать голову. Машина предназначена для укладки снежных трасс для горнолыжников, лыжников и биатлонистов. Магнитогорский агрегат оснащен трехметровой фрезой, которая является важнейшим орудием для создания идеального скольжения.

«С помощью этой технике теперь мы с легкостью готовим лыжные трассы, как для классического хода, так и для конькового. Техника очень себя хорошо зарекомендовала, лыжникам уже все нравится. Они в восторге, приезжают даже люди из Челябинска, спортсмены прокатиться по нашей новой лыжне», — рассказал Александр Иванов, директор МАУ «Парки Магнитки».

Ратрак представляет из себя машину на гусеничном ходу, которая была создана на основе трактора. Его мощности понадобятся не только для того, чтобы прокладывать новые лыжные трассы, но и для того, чтобы обслуживать старые.

«После того, как люди по трассе походили на лыжах- получается, они выкатывают слой снега и он превращается как в лед. В первую очередь мне нужно сначала прорыхлить его, а затем финишно уже выравнивать. Где-то получаются бугорки, где-то вырезается, куда-то необходимо снега натолкать. Работа такая, творческая, можно сказать», — поделился Юрий Косцов, тракторист МБУ «ДСУ г. Магнитогорска», который сегодня управляет ратраком.

Самоходная машина уже успела проложить лыжню в экопарке Магнитки. Чудо-технику будут запускать и после обильных снегопадов, как в прошлые выходные.