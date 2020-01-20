Около 20 тысяч южноуральцев собираются принять участие в «Лыжне России-2020»

Одно из самых масштабных зимних соревнований пройдет в феврале.

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В Челябинской области 8 февраля пройдет один из самых масштабных и традиционных соревнований — «Лыжня России». Она станет XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонкой.

Это зимнее первенство проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием во всём мире. Уникальна «Лыжня России» тем, что профессиональные спортсмены, среди которых также есть олимпийские чемпионы, и любители лыжных гонок выходят на старт вместе.

«Всего ожидается, что в этот день на лыжи встанут более полумиллиона человек в 73 субъектах Российской Федерации. А на Южном Урале, по предварительным данным, в соревнованиях примут участие более 20 тысяч человек», — сообщили в министерстве спорта Челябинской области.

На Южном Урале «Лыжня России» пройдет в 43 муниципалитетах, а центральные старты запланированы в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. К участию приглашаются все желающие. Лыжники до 17 лет — при наличии допуска врача, от 18 лет и старше — при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей личную ответственность за своё здоровье. Всем участникам соревнований вручается сувенирная продукция: шапки и нагрудный номер (номер-майка).

Победители и призёры в спортивных забегах награждаются денежными призами.