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/ Дзюдоисты Челябинской области завоевали семь медалей на чемпионате России среди глухих

Дзюдоисты Челябинской области завоевали семь медалей на чемпионате России среди глухих

В активе южноуральцев два «золота», два «серебра» и четыре «бронзы».
сегодня в 15:58
  |  Спорт

Дзюдоисты из Челябинской области завоевали три медали на чемпионате России среди глухих в Зеленограде. В активе южноуральских параспортсменов две золотые, две серебряные и три бронзовые медали.

Победителями чемпионата стали челябинец Илья Ишметьев и Жанна Кузнецова Магнитогорска. «Серебро» добыли уроженка Магнитогорска Алина Поздеева и Алексей Еськов из Челябинска, а бронзовых наград удостоились магнитогорцы Марс Зияков, Ростислав Берк и Василиса Кушко.

20-летний Илья Ишметьев стал главным героем состязаний в Московской области, одолев двух сурдлимпийских чемпионов — победителя личного турнира Сурдлимпийских игр-2017 Руслана Аскерова из Дагестана и двукратного чемпиона Сурдлимпиад в командных состязаниях Арсена Джанарсланова из Башкортостана. В прошлом году Илья дебютировал в чемпионате страны, добыв «бронзу». А ранее несколько раз выигрывал первенство России. Заслуженный мастер спорта России Жанна Кузнецова нанесла поражение в финальном поединке обладательнице такого же звания Инне Танашевой из Дагестана, став чемпионкой России в третий раз подряд. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Отметим, что Илья Ишметьев является воспитанником Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера, Алексей Еськов — подопечный тренера КСШОР «Юность-Метар» Евгения Берсенева. Остальные медалисты занимаются в спортивно-оздоровительном учреждении СК «Металлург-Магнитогорск» и СДЮСШОР № 8. Добавим, что в общекомандном зачете южноуральцы заняли третье место, уступив лишь спортсменам из Башкортостана и Дагестана. Сам же чемпионат России был отборочным на европейские соревнования, которые пройдут в октябре 2019 года в Бельгии.

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