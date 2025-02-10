Три победы одержала челябинская легкоатлетка на турнире среди глухих в Беларуси

На соревнованиях в дружественной стране фурор произвела Мария Попова

Блестящие результаты показала на открытом чемпионате Республики Беларуси по легкой атлетике челябинка Мария Попова. На соревнованиях среди инвалидов по слуху в Могилеве она одержала три победы, став одной из героинь турнира, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Состязания среди легкоатлетов с ограничениями по слуху прошли в городе Могилеве. На старт спорткомплекса «Олимпиец» вышли сильнейшие легкоатлеты России и Беларуси. В такой компании проявила себя челябинка Мария Попова. Подопечная Екатерины Высоцкой выиграла три золотые медали.

Челябинская спортсменка выиграла забеги на дистанциях 200 и 400 метров, а затем закрепила успех в женской эстафете 4×200 метров. Теперь Мария Попова будет готовиться к главному старту сезона — чемпионату России по спорту глухих в закрытых помещениях. Эти соревнования пройдут в Санкт-Петербурге.