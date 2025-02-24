Челябинские легкоатлеты установили региональный рекорд на первенстве России

Команда девушек показала лучший результат в эстафетном беге 4×400 метров

На первенстве России по легкой атлетике в Волгограде четвертое место в командном зачете заняла сборная Челябинской области. Южноуральские спортсмены завоевали девять медалей, победу одержала Яна Серебрякова в беге на 400 метров. Она же помогла южноуральской команде установить рекорд Челябинской области в эстафетном беге 4×400 метров, сообщает региональная Федерация легкой атлетики.

Единственную золотую медаль для Челябинской области на первенстве России среди спортсменов не старше 20 лет завоевала Яна Серебрякова. Она показала лучший результат в беге на 400 метров. При этом обновила юниорский рекорд Челябинской области в этой дисциплине — 54,47 сек. Интересно, что в этом же виде программы бронзу завоевала еще одна южноуральская спортсменка, Анастасия Кретова. Ее результат — 54,73.

Легкая атлетика. Первенство России U20. Юниорки, бег 400 метров:

1. Яна Серебрякова (Челябинская область) — 54,47.

2. Полина Третьякова (Санкт-Петербург) — 54,58.

3. Анастасия Кретова (Челябинская область) — 54,73.

Эти девушки проявили себя и в женской эстафете 4×400 метров. Сборная Челябинской области здесь стала серебряным призером, установив областной рекорд. В ее составе отличились также Диана Павлова и Софья Платунова.

Легкая атлетика. Первенство России U20. Юниорки, эстафета 4×400 метров.

1. Московская область — 3.39,69.

2. Челябинская область — 3.39,97.

3. Санкт-Петербург — 3.40,31.

Призерами первенства страны стали и другие южноуральские легкоатлеты. Так, серебряные медали завоевали Арина Аминева (спортивная ходьба 3000 м), Анастасия Садыкова (бег 3000 м), Константин Еланцев (бег 200 м) и Данила Лунев (тройной прыжок). Бронза на счету Софьи Платуновой (бег 800 м) и Дианы Павловой (бег 200 м).

Эти результаты позволили сборной Челябинской области занять четвертое место среди команд Суперлиги по итогам первенства России U20. Впереди лишь регионы — лидеры легкой атлетики страны: Санкт-Петербург, Москва и Краснодарский край. Позади остались Московская и Свердловская области.

Легкая атлетика. Первенство России U20. Суперлига. Командный зачет:

1. Санкт-Петербург — 417 очков.

2. Москва — 386 очков.

3. Краснодарский край — 351 очко.

4. Челябинская область — 333 очка.

5. Московская область — 330 очков.

6. Свердловская область — 220 очков.

Напомним, что ранее состоялось аналогичное первенство страны по легкой атлетике, но среди спортсменов не старше 23 лет. Эти соревнования прошли в Санкт-Петербурге. Южноуральские атлеты завоевали четыре медали — две серебряные и две бронзовые награды. Призерами стали Никита Павлов (3000 м), Марк Стариков (60 м c/б), Елизавета Егорова (3000 м) и Дмитрий Крылов (прыжок с шестом). Сборная Челябинской области на этих стартах также заняла 4-е место в командном зачете.