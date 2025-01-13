Легкоатлеты Челябинской и Свердловской областей зарубились на первенстве УрФО

Они завоевали наибольшее количество медалей, разделив победу в двух возрастных категориях

Под знаком превосходства команд Челябинской и Свердловской областей завершилось первенство УрФО по легкой атлетике. Спортсмены этих двух регионов боролись за победу в большинстве видов программы. Соревнования в Челябинске собрали более 700 атлетов в двух возрастных группах — до 18 и до 20 лет, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Эти соревнования прошли в течение трех дней, с 10 по 12 января, в челябинском УСК УралГУФК. В большинстве видов программы за победу боролись представители Челябинской и Свердловской областей.

Особенно очевидным было их преимущество в беговых видах легкой атлетики. Спортсмены боролись не только за медали, но и за путевки на первенство России.

Первенство УрФО служило основным этапом отбора на этот старт. Успешно выполнила эту задачу и теперь будет готовиться к более ответственным соревнованиям большая группа челябинских легкоатлетов.

Победителями первенства УрФО в возрастной категории до 20 лет стали: Константин Еланцев (200 и 400 м), Евгений Галкин (800 м), Данил Дудник (1500 м), Роман Дудко (прыжки в высоту), Петр Мелихов (прыжки с шестом), Данила Лунев (тройной прыжок), Яна Серебрякова (400 и 800 м), Анастасия Садыкова (3000 м), Екатерина Гордеева (бег 3000 м с препятствиями), Арина Аминева (ходьба 5000 м), София Масюк (прыжки с шестом) и София Матющенко (пятиборье).

Хорошие результаты показали и челябинские легкоатлеты в состязаниях среди юниоров до 18 лет. Так, 15 наших земляков завоевали золотые медали.

Победителями соревнований стали: Антон Кустов (60 м), Тимофей Киселев (400 м), Матвей Старшинов (1500 м), Андрей Ищенко (3000 м), Арслан Шарипов (3000 м с препятствиями), Георгий Язовский (ходьба 3000 м), Данил Михайлов (прыжки с шестом), Аркадий Кисляков (прыжки в длину и тройной прыжок), Диана Павлова (200 м), Анна Балбекова (800 и 1500 м), Александра Клевакина (2000 м с препятствиями), Валерия Жедяева (ходьба 3000 м), Анастасия Малабаева (прыжки в высоту), Амалия Сарбулатова (прыжки с шестом).

Первенство УрФО. Командный зачет среди юниоров до 18 лет:

1. Свердловская область — 313 очков.

2. Челябинская область — 304 очка.

3. ХМАО-Югра — 265 очков.

4. Тюменская область — 228 очков.

5. Курганская область — 228 очков.

Первенство УрФО. Командный зачет среди юниоров до 20 лет:

1. Челябинская область — 339 очков.

2. Свердловская область — 326 очков.

3. Тюменская область — 241 очко.

4. ХМАО-Югра — 241 очко.

5. Курганская область — 206 очков.

6. ЯНАО — 23 очка.

Отметим, что с 22 по 24 января состоится первенство УрФО среди юниоров до 23 лет. Эти соревнования примет Тюмень. А уже 17 января в УСК УралГУФК пройдет другой статусный легкоатлетический турнир — мемориал Лукашевича и Середкина по прыжкам в высоту и с шестом. В нем по традиции выступят звезды российской и белорусской легкой атлетики.

Материал создан ИА «Первое областное».