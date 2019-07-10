В Челябинскую область вернутся зрелищные гонки

Спортсмены со всей России приедут на Южный Урал, чтобы принять участие в ралли.

31 августа в городе Бакал состоится второй этап чемпионата Челябинской области по ралли «Южный Урал — 2019». После пятилетнего перерыва гонка пройдет по дорогам Бакальского рудоуправления.



Этот этап входит в «Открытый чемпионат Челябинской области» 2019 года по ралли. Свое участие подтвердили ведущие спортсмены из Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, Пермского края и Удмуртской республики.



«Если позвонить спортсмену и спросить поедет ли он на Южный Урал на соревнования, то он, конечно, согласится, потому что это культовая гонка. Зрители приезжают со всей страны. За некоторыми спортсменами даже едут автобусы с фанатами», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» Галина Полунина, организатор чемпионата.

В этом году гонка состоится как тестовое областное соревнование, чтобы в следующем году стать этапом Кубка России.



«Трасса сама по себе уникальна. Редко когда встретишь такие перепады высот, здесь дороги с очень хорошим рельефом. Официально заявляю, что таких участков как в Бакале в России больше нет», — отметила Галина Полунина.

Ралли — это многодневные спортивные соревнования на серийных автомобилях в искусстве вождения, точном соблюдении правил и графика прохождения дистанции. Раллийное соревнование представляет собой несколько специальных участков для прохождения гоночными машинами.



Спецучасток — это отрезок обычной дороги, но с множеством поворотов и трамплинов. Участки бывают гравийные, асфальтовые, снежные, ледовые, грунтовые. Именно поэтому пилоты-раллисты считаются универсальными спортсменами.



Это комплексное соревнование, потому что финальный результат зависит сразу от нескольких составляющих: пилота, штурмана и технической зоны: механиков и инженеров, подготовивших автомобиль.



Напомним, что первый этап чемпионата Челябинской области по ралли «Малахит — 2019» прошел 24 февраля в Кыштыме.

