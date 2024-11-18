Конькобежка Ольга Фаткулина установила рекорд катка в Санкт-Петербурге

Челябинская спортсменка выиграла короткий спринт у лидера сборной России Дарьи Качановой

Титулованная челябинская конькобежка Ольга Фаткулина произвела фурор на 2-м этапе Кубка России в Санкт-Петербурге. Призер Олимпийских игр показала удивительные результаты, установив рекорд катка на дистанции 500 метров. В этом забеге она пробежала за 38,59, опередив лидера национальной команды Дарью Качанову из Нижегородской области, сообщает результаты соревнований сайт Союза конькобежцев России.

Ольга Фаткулина на старте конькобежного сезона находится в хорошей физической форме. Еще на первом этапе Кубка России, прошедшем в Коломне, она показала хорошие для себя результаты, завоевав несколько медалей. Правда, одержать победу ей не удалось.

В этот раз она показала лучший результат на 500-метровке, выиграв забег у Дарьи Качановой, которая уже на протяжении нескольких лет является лидером сборной России в этом виде программы. В беге на 1000 метров спортсменки поменялись местами. Причем Качанова в длинном спринте также установила новый рекорд питерского катка.

Конькобежный спорт. Кубок России. 2-й этап. Санкт-Петербург

Дистанция 500 м, женщины:

1. Ольга Фаткулина (Челябинская область) — 38,59.

2. Дарья Качанова (Нижегородская область) — 39,15.

3. Ирина Кузнецова (Московская область / Красноярский край) — 40,18.

Дистанция 1000 м, женщины:

1. Дарья Качанова (Нижегородская область) — 1.18,47.

2. Ольга Фаткулина (Челябинская область) — 1.19,03.

3. Александра Саютина (Москва) — 1.20,21.

Отметим, что успешно выступили на соревнованиях в Санкт-Петербурге и другие южноуральские конькобежцы. Так, золотую медаль в беге на 3000 метров завоевала Анастасия Григорьева. Ее время — 4.23,16. Еще две победы спортсменки Челябинской области одержали в командных забегах — Мария Гудошникова, Анастасия Алтухова и Ольга Фаткулина показали лучший результат в спринтерском забеге на 3 круга, а Анастасия Григорьева, Полина Чеснокова и Мария Гудошникова — в забеге на 6 кругов. Отличились и парни в спринтерском командном забеге, здесь победу одержали челябинцы Сергей Бородулин, Никита Базюк и Степан Чистяков.

Еще две серебряные медали южноуральские спортсмены завоевали в личных состязаниях. Так, Степан Чистяков показал второй результат в масс-старте, а Никита Базюк — в беге на 1000 метров.

Следующий этап Кубка России, третий по счету, пройдет в Челябинске на льду ДС «Уральская молния». Он состоится с 13 по 17 января 2025 года. Но до этого южноуральская столица примет чемпионат страны по шорт-треку. Эти статусные соревнования с участием лидеров национальной команды пройдут 13—15 декабря.