Челябинск примет Кубок России по конькобежному спорту

Сильнейшие скороходы страны будут бороться за победу в программе многоборья

Лидеры сборной России по конькобежному спорту выступят на соревнованиях в Челябинске. В ледовом дворце «Уральская молния» 28—29 ноября состоится Кубок России по многоборьям. Этот старт станет главным этапом отбора на чемпионат страны, который также примет южноуральская столица 1 и 2 февраля 2025 года, сообщает пресс-служба ЛД «Уральская молния».

Сильнейшим конькобежцам страны предстоит бороться за награды по программе спринтерского и классического многоборья. То есть спринтерам предстоит выступить на дистанциях 500 и 1000 метров (дважды), а «классики» выйдут на старт дистанций 500, 1500, 3000, 5000 и 10 000 метров.

Кубок России — 2024 по конькобежному спорту. Программа соревнований:

28 ноября (четверг)

Спринтерское многоборье:

Женщины. 500 м — 1000 м

Мужчины. 500 м — 1000 м

Классическое многоборье:

Женщины. 500 м — 3000 м

Мужчины. 500 м — 5000 м

29 ноября (пятница)

Спринтерское многоборье:

Женщины. 500 м — 1000 м

Мужчины. 500 м — 1000 м

Классическое многоборье:

Женщины. 1500 м — 5000 м

Мужчины. 1500 м — 10 000 м

Победители и призеры соревнований определятся по наименьшей сумме очков. По итогам этих соревнований будут определены 24 лучших спортсмена и спортсменки, которые получат право выступить на чемпионате России — 2025. Вход на трибуны ЛД «Уральская молния» свободный.

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