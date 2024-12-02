«Салават Юлаев» в третий раз в сезоне остановил «Трактор» в чемпионате КХЛ

Уфимский клуб выиграл у челябинцев на своем льду со счетом 4:1

Хоккеисты уфимского клуба «Салават Юлаев» остановили лидера Восточной конференции, в третий раз в сезоне выиграв у челябинского «Трактора». Команда из Башкортостана умело сыграла «вторым номером», лучше реализовав свои моменты. Южноуральцы нанесли больше бросков в створ ворот соперника, владели преимуществом, но выгоды из этого извлечь не смогли, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем чемпионате КХЛ этот матч стал уже четвертым для команд. В двух поединках победу праздновали уфимцы, в одном — челябинцы. Если учесть, что по потерянным очкам команды лидируют в Восточной конференции, то игра приобретала с турнирной точки зрения важнейшее значение.

Увы, но начали поединок «черно-белые» не лучшим образом. Уже в самом дебюте хозяева забили быстрый гол. Со средней зоны набросил на ворота защитник Александр Комаров, шайба срикошетила от Владислава Ефремова в ворота — 1:0.

Уфимцы на достигнутом не остановились и дальше продолжили искать счастье у чужих ворот. Форвард «салатовых» Егор Сучков в одном из эпизодов хотел было исполнить лакросс. Исполнить трюк ему не удалось, но заставил-таки понервничать голкипера «Трактора» Сергей Мыльников. Тот задел ворота, сдвинув их — и был наказан.

В большинстве хоккеисты «Салавата Юлаева» были очень близки к тому, чтобы удвоить преимущество. Дважды на ударной позиции оказывался канадец Шелдон Рэмпал. Но и челябинцы огрызнулась в контратаке — по флангу на скорости ворвался в чужую зону и бросил Михаил Котляревский.

Однако пропустил «Трактор» уже при игре в равных составах. Сюрпризом для «черно-белых» стало подключение защитника Михаила Науменкова. Тот из-под защитника мощно бросил, «прошив» голкипера челябинцев — 2:0. Отметим, что Сергей Мыльников откровенно «прозевал» бросок уфимского хоккеиста. Так же расценил и тренерский штаб «Трактора», который решился уже в первом периоде сменить голкипера — на лед вышел первый номер челябинского клуба Зак Фукале.

Спустя некоторое время уже «черно-белые» получили возможность сыграть в большинстве. Провели они эти две минуты продуктивно, пару раз серьезно потревожив голкипера уфимцев. Особенно опасно было в ситуации, когда дважды бросал Григорий Дронов, а Чарльз Робинсон пытался сыграть на добивании. Однако вратарь Александр Самонов был безупречен.

И все же гол случился! Уже в равных составах «Трактор» провел хорошую позиционную атаку, в которой на убойной позиции оказался Александр Кадейкин. Лучший снайпер челябинского клуба жадничать не стал и выдал пас на пустые ворота Никите Тертышному — 2:1! Отметим и то, как поборолся за шайбу на «пятаке» Максим Шабанов.

Второй период лучше провел «Трактор». Волны челябинских атак сменяли друг друга. В какой-то момент уфимцы не могли вывести шайбу из зоны и организовать контрвыпад. Лишь ближе к середине периода «салатовые» отодвинули игру от своих ворот. И даже организовали две неплохие контратаки. Едва не увеличил отрыв в счете Шелдон Рэмпал.

Но еще более убойный момент для взятия ворот упустил форвард «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев. При игре в большинстве он бросал, казалось, наверняка — но не попал в створ. Мог сравнивать счет и Виталий Кравцов при игре в формате «4 на 4», но его бросок в последний момент заблокировал Алексей Василевский.

Челябинцы во втором периоде перебросали соперника (30:19, из них в створ ворот — 14:10), но извлечь выгоды из этого не извлекли. Более того, за 4 секунды до ухода на перерыв напомнил о себе пребывавший до этого в тени Джош Ливо: ему хватило одного касания для того, чтобы переправить шайбу в ворота и реализовать большинство — 3:1.

Владели преимуществом «черно-белые» и в третьем отрезке матча. Впрочем, дали им это сделать хоккеисты уфимского клуба, которые стали еще больше делать акцент на игру «вторым номером». Они старались по возможности не рисковать, и если атаковали, то аккуратно, с оглядкой на собственные тылы.

При такой игре хоккеистам «Трактора» нужно было срочно забивать шайбу и свести разрыв в счете к минимуму. Но время шло, а счет на табло не менялся. Не давали им шанса и соперники, которые предельно дисциплинированно сыграли в обороне, не нарушали правила.

Ну а в середине третьего периода все стало ясно окончательно, когда Шелдон Ремпал забросил еще одну шайбу. Канадский форвард сделал гол себе сам: перехватил шайбу в средней зоне, пошел на обострение и в сольном проходе оставил не у дел всю оборону челябинцев и голкипера Зака Фукале — 4:1.

Все тот же Ремпал оказался в центре внимания еще раз, когда в контратаке делал классную передачу на Ефремова. Тот мог оформить дубль, но в нужный момент шайба у него сошла с крюка клюшки. «Салават Юлаев» уверенно довел дело до победы.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 2 декабря. «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Владислав Ефремов (Александр Комаров, Артем Набиев), 05:17 (5×5).

2:0 — Михаил Науменков (Денис Ян, Алексей Василевский), 10:37 (5×5).

2:1 — Никита Тертышный (Александр Кадейкин, Максим Шабанов), 17:25 (5×5).

3:1 — Джош Ливо (Шелдон Ремпал, Александр Хмелевски), 39:56 (5×4).

4:1 — Шелдон Ремпал, 50:31 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное):

Шелдон Ремпал («Салават Юлаев»)

Самый активный и нацеленный на ворота игрок матча. Еще до забитой шайбы регулярно досаждал обороне соперника. В итоге набрал 2 (1+1) очка, а мог и больше.

Александр Самонов («Салават Юлаев»)

Не дал челябинцам шанса на спасение. Надежная игра голкипера помогла уфимцам обрести уверенность. Сделал 39 сэйвов.

Михаил Науменков («Салават Юлаев»)

Хорошо сыграл в защите, не совершив ни одной ошибки. Его заброшенная в первом периоде шайба стала не определяющей, но очень важной для уфимцев.

«Трактор» проиграл и дал сопернику приблизиться к себе в турнирной таблице. С уфимцами его теперь разделяют лишь два очка. И это при том, что у «Салавата Юлаева» остаются две игры в запасе. Борьба за лидерство на «Востоке» в чемпионате КХЛ разгорается с новой силой.

Следующий матч челябинцы сыграют на родном льду: 5 декабря «черно-белые» в четвертый раз в текущем чемпионате проведут уральское дерби с «Автомобилистом» — еще одной команды из лидирующей группы. Игру в прямом эфире покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет доступна и на сайте 1obl.tv. Начало — в 19:00.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев» (Уфа).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).