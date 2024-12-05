Болельщики «Трактора» помогли судьям засчитать гол-фантом в матче КХЛ

Реакция с трибун заставила арбитров посмотреть видеоповтор и зафиксировать гол в ворота «Автомобилиста»

Хоккеисты челябинского «Трактора» выиграли уральское дерби у «Автомобилиста» в чемпионате КХЛ. Сегодня, 5 декабря, подопечные Бенуа Гру взяли реванш у соперников за недавнее поражение в Екатеринбурге, победив со счетом 3:1. Забавным моментом матча стал эпизод, когда реакция болельщиков с трибун заставила судей посмотреть видеоповтор, после просмотра которого те засчитали гол в ворота «Автомобилиста», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Стартовый период получился равным и обоюдоострым. Возможно, небольшое территориальное преимущество было за хозяевами. Хоккеисты «Трактора» провели больше позиционных атак, чаще угрожали воротам соперника. Однако счет в матче открыли гости. Выглядел он немного не логичным: к тому моменту «черно-белые» имели солидное игровое преимущество и, казалось, вот-вот добьются успеха.

Но вышло иначе. По сути, первая по-настоящему реальная угроза гостей превратилась в гол. Сделал его из ничего защитник Сергей Зборовский. В своей зоне он нашел возможность бросить в прорыв Брукса Мэйсека. Тот выжал из голевого момента максимум, забросив шайбу после броска с неудобной руки — 0:1.

Челябинцы ответили аналогичным образом. Причем, на ударной позиции у них оказался защитник Илья Карпухин. Увы, похожим образом, броском с неудобной руки он повторить трюк легионера «Автомобилиста» не смог. Но разве это так важно, если у «черно-белых» есть свои козыри? И это скорость принятия решений Михаила Котляревского. На пару с Максом Шабановым он организовал ответный гол. Забросил шайбу форвард челябинцев на исходе периода — 1:1.

Смотрелась игра и во втором периоде. Причем, в этот раз чуть активнее в атаке действовали хоккеисты «Автомобилиста». Но вот парадокс, вышли вперед не они, а челябинцы. Хозяева льда в середине второго периода впервые получили возможность сыграть в большинстве. И практически тут же его реализовали.

Затяжная атака привела к тому, что на ударной позиции оказался Александр Кадейкин. Форвард «Трактора» делал передачу на Владимира Ткачева, но того заблокировали защитники хозяев. Зато шайба оказалась на клюшке у Дилана Сикьюры. Тому не составляло труда переправить ее в пустой угол ворот — 2:1.

После заброшенной шайбы «Трактор» еще больше стал доминировать на площадке. Могли челябинцы увеличивать преимущество и в следующем розыгрыше большинства, однако шайба после броска Семена Дер-Аргучинцева угодила в штангу. «Автомобилист» огрызнулся контрвыпадом, в котором Никита Трямкин выбежал на рандеву с Заком Фукале. В этой дуэли голкипер челябинцев вышел победителем.

Искал счастье в атаке «Трактор» и в заключительном периоде. Важно то, что «черно-белым» удалось забросить шайбу и увеличить отрыв в счете. Классный сольный проход на фланге совершил Никита Тертышный. Сам он забросить не смог, но на добивании был точен Александр Кадейкин.

Причем, в игровом эпизоде произошло так стремительно, что судьи «проморгали» взятие ворот. Помогли им в этом болельщики, активно сигнализировавшие о том, что шайба пересекла линию ворот. После видеопросмотра арбитры констатировали — гол был!

Вот так зрители порой могут помогать судьям обслуживать хоккейные матчи! Разумеется, последние и сами могли бы разобраться в эпизоде (ассистенты им наверняка об этом сообщили бы), но болельщики ускорили этот процесс.

«Трактор» сохранил победный счет и довел матч до логического завершения. Челябинская команда заслуженно выиграла и упрочила свое лидерство в Восточной конференции чемпионата КХЛ.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 5 декабря. «Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Брукс Мэйсек (Сергей Зборовский, Стефан Да Коста), 08:32 (5×5).

1:1 — Михаил Котляревский, 19:19 (5×5).

2:1 — Дилан Сикьюра (Александр Кадейкин, Стивен Кэмпфер), 33:39 (5×4).

3:1 — Александр Кадейкин (Никита Тертышный), 44:00 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александр Кадейкин («Трактор»)

Продолжает бить собственные рекорды в КХЛ. В этот раз набрал 2 (1+1) очка. В первом случае организовал гол, сделав ассист на Сикьюру, во втором — сыграл на добивании после прохода Тертышного.

Брукс Мэйсек («Автомобилист»)

Самый активный и однозначно лучший игрок матча в составе «Автомобилиста». Забросил единственную шайбу команды, был очень активен в атаке.

Никита Тертышный («Трактор»)

Понравилось его движение и заряженность на ворота. Классно сыграл в эпизоде, когда челябинцы забросили третью шайбу.

Следующий матч хоккеисты челябинского «Трактора» сыграют в гостях с «Северсталью». Эта игра пройдет 8 декабря в Череповце. В прямом эфире ее покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет также доступна на сайте 1obl.tv.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).