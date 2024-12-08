Хоккейный клуб «Трактор» проиграл «Северстали» и отправился на 10-дневные каникулы

Челябинская команда не досчиталась четырех игроков и проиграла в Череповце со счетом 1:2

Хоккеисты челябинского «Трактора» уступили в заключительном матче перед уходом на 10-дневные каникулы в чемпионате КХЛ. Сегодня, 8 декабря, «черно-белые» проиграли в гостях череповецкой «Северстали» со счетом 1:2. Игру пропускали четыре основных хоккеиста «Трактора», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Состав «Трактора» на игру неприятно удивил. В заявку на матч не попали ряд игроков «основы». Так, улетели в Северную Америку Стивен Кэмпфер и Чарльз Робинсон, из-за травм пропускали игру Сергей Телегин и Виталий Кравцов. Зато попали в состав «черно-белых» Сергей Другаля и Доминик Миканович, а пропустивший много матчей из-за травмы Данил Юртайкин был поднял аж в первое звено нападения.

Начало матча осталось за «черно-белыми». Они чаще гостили в чужой зоне. А затем создали первый супермомент, когда партнеры по команде вывели на бросок Владимира Ткачева. Тот оказался в убойной позиции, но в створ ворот не попал.

«Что-то уже даже Зак Фукале заскучал» — начал говорить комментатор матча. И накаркал беду для челябинского клуба. Мгновением спустя «Северсталь» открыла счет в матче. Первый же бросок в створ ворот игроков череповчан достиг цели. Забросил шайбу в ворота «Трактора» экс-форвард челябинского клуба Алексей Кручинин. Он мастерски переиграл голкипера после того, как получил классный разрезающий оборону пас от Александра Скоренова — 1:0.

Эта заброшенная шайба немного охладила пыл челябинцев. Те уже не так охотно шли в атаку, а первый бросок в створ ворот нанесли лишь в середине периода. Поправили они статистику после того, как получили шанс полторы минуты сыграть в формате «5×3». Но забросить шайбу не смогли. Надо отдать должное защитникам «Северстали», они здорово отработали в обороне, блокировали броски соперников.

Второй период «Трактор» начинал играть в численном меньшинстве. Наша команда выстояла, а затем попыталась было провести несколько затяжных позиционных атак. Это не помогло — оборона «Северстали» продолжала играть надежно и без ошибок. А в середине периода «черно-белые» едва не пропустили контрвыпад соперника, когда Александр Скоренов наносил опасный завершающий бросок. Фукале был к нему готов.

Еще один опасный момент хозяева создали у ворот челябинцев в конце периода. И вновь в центре внимания оказался форвард Алексей Кручинин. Он выдал хороший пас на ход защитнику Янни Калдису. К счастью, Зак Фукале ликвидировал угрозу, хоть и не без проблем. Но и он не смог помочь своей команде, когда череповчане организовали атаку «3 в 2». Он почти справился с броском Ярослава Дыбленко, однако потерял шайбу из виду, когда та медленно покатилась в ворота. Данил Аймурзин был тут как тут — 2:0.

В этот раз пропущенная шайба заставила «Трактор» встрепенуться. Челябинцы провели две затяжные позиционные атаки, одна из которых завершилась взятием ворот. Мощнейший щелчок с угла площадки нанес Григорий Дронов, сократив разрыв в счете до минимума.

Ключевым эпизодом в третьем периоде стал момент, когда хоккеисты «Северстали» забросили третью шайбу. Тренерский штаб «Трактора» запросил видеопросмотр. Судьи, посмотреть запись, гол отменили, зафиксировав пас рукой. И практически тут же челябинцы могли сравнивать счет, когда на рандеву с голкипером убежал Александр Шаров. Увы, форвард «черно-белых» переиграть Александра Самойлова не смог.

В оставшиеся 10 минут встречи ближе к тому, чтобы забросить шайбу были хоккеисты «Северстали». Чего стоит только шикарный сэйв Фукале после броска Никиты Коростелева! Хотя и «Трактор» мог добиться успеха. В игре на встречных курсах не преуспели ни те, ни другие — счет остался без изменений.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 8 декабря. «Северсталь» (Череповец) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Алексей Кручинин (Александр Скоренов, Илья Иванцов), 06:32 (5×5).

2:0 — Данил Аймурзин (Ярослав Дыбленко, Кирилл Пилипенко), 35:32 (5×5).

2:1 — Григорий Дронов (Егор Попов, Дилан Сикьюра), 38:28 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Алексей Кручинин («Северсталь»)

Пожалуй, самый активный хоккеист матча. Часто брал игру на себя, открыл счет в матче. Классно дирижировал партнерами команды в большинстве.

Александр Скоренов («Северсталь»)

Выдал роскошный пас на партнера по команде, когда «Северсталь» забивала первый гол. Дважды сам имел возможность забросить шайбу.

Александр Кадейкин («Трактор»)

В этот раз отличиться не смог, но был у «черно-белых» одним из самых активных игроков. Выдал парочку классных передач, которые взятием ворот не завершились.

Хоккеисты «Трактора», как и все команды Лиги, уходят на 10-дневные каникулы, связанные с проведением Кубка Первого канала. Следующий матч челябинцы проведут дома 18 декабря — в этот день наша команда сыграет с минским «Динамо».

Фото: пресс-служба ХК «Северсталь» (Череповец).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).