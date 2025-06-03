Три дзюдоиста Челябинской области выступят на чемпионате мира в Будапеште

В составе российской команды за медали будут бороться Сабина Гилязова, Ирина Зуева и Егор Малкин

Тренерский штаб сборной России по дзюдо назвал окончательный состав команды на чемпионат мира-2025, который пройдет с 13 по 19 июня в Будапеште. Попали в список и три дзюдоиста из Челябинской области. В личных состязаниях выступят Сабина Гилязова и Ирина Зуева, в командном турнире за награды поборется Егор Малкин. Полный состав российской сборной опубликован на сайте Федерации дзюдо России.

В заявку сборной России на главный старт года попали 18 спортсменов — по 9 мужчин и женщин. Всего в турнире, который пройдет с 13 по 19 июня в Венгрии, выступят более 570 спортсменов из 94 стран.

В женской сетке турнира за медали в весе до 48 кг поборется обладательница двух бронзовых наград чемпионатов Европы Сабина Гилязова. В категории до 57 кг на татами выйдет двукратный призер турниров серии «Большой шлем» Ирина Зуева. Отметим, что первая из них занимает 7-е место мирового рейтинга, вторая замыкает 20-ку сильнейших.

Состоится в Будапеште и командный турнир в формате «стенка на стенку», он пройдет в последний день соревнований. Здесь Челябинскую область представит Егор Малкин. Он будет бороться за российскую команду в весовой категории до 90 кг.