Челябинские дзюдоисты стали призерами турнира «Большой шлем» в Астане

Серебряные медали завоевали Сабина Гилязова и Егор Малкин

В Астане (Казахстан) завершился престижный международный турнир «Большой шлем», по итогам которого два спортсмена Челябинской области стали призерами соревнований. Серебряные медали в составе российской команды завоевали Сабина Гилязова и Егор Малкин. В шаге от пьедестала оказались Ирина Зуева и Денис Батчаев, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.

В составе сборной России в Астане выступили пять дзюдоистов Челябинской области. К сожалению, неудача постигла дебютантку турнира Викторию Лихачеву. В весовой категории до 78 кг она не смогла побороться за медали, выбыв на ранней стадии соревнований. Были близки к тому, чтобы оказаться на пьедестале, Ирина Зуева (57 кг) и Денис Батчаев (свыше 100 кг), занявшие 5-е места.

Зато добрались до финала два других наших земляка. Так, в категории до 48 кг серебряным призером турнира «Большой шлем» стала Сабина Гилязова. В решающем поединке она уступила китаянке Хуэй.

«В финале мне не хватало немного уверенности, где-то я зажималась, боялась проиграть. Наверное, это помешало одержать победу», — отметила Сабина Гилязова в блицинтервью Федерации дзюдо России.

В заключительный день турнира в Астане серебряную медаль сборной России принес еще один южноуральский дзюдоист. Егор Малкин на пути к финалу выиграл у четырех соперников. Лишь в решающем поединке за золото он уступил, причем соотечественнику и партнеру по команде Михаилу Игольникову. Отметим, что Егор Малкин впервые стал призером Мировой серии «Большой шлем».

Сборная России на турнире в Астане завоевала пять наград: три золотые и две серебряные медали. Победителями соревнований стали Изнаур Сааев (60 кг) из Чеченской Республики и Рамазан Абдулаев (66 кг) из Красноярского края.