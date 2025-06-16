Челябинск примет международный турнир Russia Judo Tour в арене «Трактор»

Стали известны дата и место проведения статусных соревнований по дзюдо

В Челябинске вновь состоится престижный международный турнир по дзюдо Russian Judo Tour. В этом году он пройдет 28 и 29 июня в ледовой арене «Трактор». Сильнейшие спортсмены России и других стран сразятся в южноуральской столице за награды в 14 весовых категориях, сообщает региональный Минспорт.

Челябинск уже не в первый раз принимает подобные соревнования. Ежегодно в этапе Russian Judo Tour принимают участие сильнейшие дзюдоисты страны и гости из других стран. В этом году состязания пройдут в течение двух дней, 28 и 29 июня, в арене «Трактор». В первый день турнира, 28 июня, состоится церемония открытия соревнований. В утренней части состоятся предварительные поединки, а в вечерней — борьба за медали.

В прошлом году на домашнем татами дзюдоисты Челябинской области завоевали шесть наград. Таисия Киреева стала победительницей, Ризван Магомадов поднялся на вторую ступень, а Клим Калинин, Асхаб Хаджимурадов, Анджей Павлюков и Денис Коротаев — на третьи ступени пьедестала. Трибуны собрали более 10 тысяч болельщиков, а мероприятие посетили президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, спортивный директор федерации Кирилл Денисов и другие почетные гости.

Отметим, что турнир проводится в рамках «Российского профессионального тура» — проекта Федерации дзюдо России, стартовавшего в 2022 году. Организаторами международных соревнований по дзюдо выступят Федерация дзюдо России, министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Фонд поддержки спорта и Федерация дзюдо Челябинской области. Турнир пройдет при поддержке губернатора Челябинской области.