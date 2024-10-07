Два дзюдоиста Челябинской области стали призерами первенства мира

Победителем турнира стал Денис Батчаев, серебро у Егора Малкина

На первенстве мира по дзюдо среди юниоров в Душанбе успешно выступили спортсмены Челябинской области. В составе сборной России они завоевали две медали. Победителем соревнований стал Денис Батчаев, серебряным призером — Егор Малкин, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Российская сборная выступала на соревнованиях в нейтральном статусе под флагом Международной федерации дзюдо (IJF). Турнир собрал более 500 участников из 67 стран. Российские спортсмены завоевали четыре медали — золотую, серебряную и две бронзовые награды. Причем только два южноуральских дзюдоиста смогли добраться до финала и боролись за победу в решающих поединках за золото.

В весовой категории свыше 100 кг отличился челябинец Денис Батчаев. В финальном поединке ему противостоял Канан Насибов из Азербайджана. Причем в полуфинале он выбил из борьбы за золото россиянина Арсена Кадзаева. Денис Батчаев отомстил за друга по команде, выиграв у соперника, и впервые в своей карьере стал обладателем золотой медали юниорского первенства мира.

«Уровень ответственности на первенстве сопоставим с аналогичным на „Большом шлеме“. У меня не было права на ошибку. Знал, что должен выложиться на максимум и завоевать золото. Что касается финала, старался действовать согласно заранее продуманному плану, но, как мне кажется, не преуспел в этом. В итоге поймал соперника на ошибке: он промахнулся во время атаки, а я провел удержание», — рассказал Денис Батчаев пресс-службе Федерации дзюдо России.

Достойно провел турнир и еще один челябинец — Егор Малкин. Он стал серебряным призером в весовой категории до 90 кг. Провел три победных поединка, дошел до финала, где в равной борьбе уступил сопернику из Японии Комеи Кавабате.

«Этот результат — и успех, и разочарование одновременно. Вроде бы и медаль завоевал, но мог и до золота дотянуться. Несмотря на то что с японцем встречался впервые, имел понимание, как он будет бороться и что ему противопоставить. Но не смог этого сделать. С тренерами разберем ошибки, поработаем над слабыми сторонами и сделаем все, чтобы стать сильнее», — отметил Егор Малкин.

Отметим, что выступила на соревнованиях и Ева Огнивова. К сожалению, она не смогла побороться за медали в весовой категории до 70 кг. Челябинская спортсменка выбыла из борьбы на ранней стадии турнира.