Три дзюдоиста Челябинской области поборются за «Большой шлем» в Душанбе

На престижном турнире выступят Ирина Зуева, Анастасия Холодилина и Анджей Павлюков

Сегодня, 3 мая, в столице Таджикистана стартует турнир серии «Большой шлем» по дзюдо, в котором выступят три спортсмена Челябинской области. На татами в Душанбе выйдут более 390 атлетов из 65 стран, в том числе 26 российских дзюдоистов. Они будут бороться не только за медали, но и рейтинговые очки, необходимые для квалификации на Олимпийские игры — 2024 в Париже, сообщает Федерация дзюдо России.

Турнир в Душанбе собрал элиту мирового дзюдо. Топовые спортсмены продолжают подготовку к старту на Олимпийских играх. Те, кто еще не успел квалифицироваться на главные летние старты четырехлетия, стремятся набрать необходимые рейтинговые очки для завоевания путевок в Париж-2024.

«В Душанбе мы увидим спортсменов, которые стремятся добрать очки до олимпийской лицензии. В некоторых категориях турнир в Таджикистане поможет нам решить вопросы с кандидатами в сборную, а в остальных весах мы намерены проверить молодежь, дав им возможность набраться опыта», — рассказал пресс-службе ФДР тренер российской команды Константин Философенко.

Выступят в Таджикистане и три спортсмена из Челябинской области — Ирина Зуева (57 кг), Анастасия Холодилина (свыше 78 кг) и Анджей Павлюков (100 кг). Уже известны соперники южноуральских дзюдоистов. Так, Ирине Зуевой предстоит бороться в первом раунде соревнований с чемпионкой Европы среди молодежи Сейей Балхаус из Германии. Анастасия Холодилина встретится с Ринатой Илматовой из Узбекистана, а Анджей Павлюков — с Парвизом Абдулрахмановым из Таджикистана.

Турнир «Большой шлем» в Душанбе. Соперники южноуральских дзюдоистов в первом раунде:

57 кг. Ирина Зуева vs Сейя Балхаус (Германия).

+78 кг. Анастасия Холодилина vs Рината Илматова (Узбекистан).

100 кг. Анджей Павлюков vs Парвиз Абдулрахмонов (Таджикистан).

В прямом эфире финальные встречи турнира в Душанбе покажет телеканал «Матч! Боец»: 3, 4 и 5 мая трансляция будет начинаться в 17:00 по челябинскому времени. Напомним, что в полном объеме «Большой шлем» Душанбе можно бесплатно смотреть на сайте.