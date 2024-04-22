Пять дзюдоистов Челябинской области стали призерами первенства России

Они завоевали золотую, серебряную и три бронзовые награды

На завершившемся первенстве России по дзюдо среди спортсменов не старше 23 лет пять медалей завоевали спортсмены Челябинской области, а команда девушек заняла третье место в общем зачете. Победителем соревнований стала Ева Огнивова, серебро у Анджея Павлюкова. Кроме того, три южноуральца завоевали бронзовые медали, сообщает региональная федерация дзюдо.

На татами Дворца спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске были разыграны 14 комплектов наград. В состязаниях принял участие 531 дзюдоист из 62 регионов страны. Во второй день турнира, 20 апреля, победу одержала челябинка Ева Огнивова. Она завоевала золотую медаль в весовой категории до 70 кг.

В последний день соревнований, 21 апреля, южноуральские дзюдоисты завоевали еще четыре медали. Так, в категории до 100 кг среди юниоров серебряным призером стал Анджей Павлюков. В финале он уступил Адаму Сангариеву из Екатеринбурга. В малых финалах победы одержали и стали обладателями бронзовых медалей Анастасия Мананникова (63 кг), Егор Малкин (90 кг) и Виктория Лихачева (78 кг).

По итогам состязаний сильнейшими у юниоров стали представители Чеченской Республики, обошедшие коллег из Краснодарского края и Кабардино-Балкарской Республики. У юниорок лидирующие позиции заняли дзюдоистки из Свердловской области, опередившие спортсменок из Московской и Челябинской областей.

Северо-Кавказский федеральный округ занял первое место в общем зачете, оставив на второй строчке Уральский, а на третьей — Приволжский федеральные округа.