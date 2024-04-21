Челябинская дзюдоистка Ева Огнивова завоевала золото первенства России

Она стала победительницей соревнований в Красноярске

Очередную яркую победу одержала восходящая звездочка южноуральского дзюдо. На первенстве России среди спортсменов не старше 23 лет в Красноярске золотую медаль завоевала Ева Огнивова. Она одержала четыре победных поединка в весовой категории до 70 кг и теперь готовится закрепить успех на первенстве мира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первенство России U23 в Красноярске собрали более 500 дзюдоистов с разных уголков страны. Они спорят за награды в 14 весовых категориях — по семи у юниоров и юниорок. Во второй день турнира, 20 апреля, уверенную победу в весе до 70 кг одержала челябинка Ева Огнивова.

На татами во дворце спорта имени Ивана Ярыгина она провела четыре поединка, во всех одержала победы. На пути к финалу она выбила из борьбы за медали Илону Зозирову (Северная Осетия), Ангелину Бокову (Алтайский край) и Арину Топильскую (Ульяновская область).

В финале челябинке противостояла принципиальная соперника — Фируза Азамова. Именно с ней она встретилась в решающем поединке на первенстве России до 21 года в Туле. И снова Ева Огнивова вышла победителем в схватке. Правда, в этот раз она далась ей нелегко. Соперница из Пермского края получила три замечания (шидо).

«Хотелось доказать людям, что случившееся в Туле не было ошибкой, чтобы они поняли, что я действительно вхожу в число лидеров весовой категории. У меня есть медали со всех первенств, так что следующая логичная цель — это чемпионат России», — отметила Ева Огнивова в интервью пресс-службе Федерации дзюдо России.

Спортсменка также призналась, что накануне соревнований в Красноярске приболела. И это не могло не сказаться на ее физическом состоянии. И, конечно же, она рада тому, что удалось вновь стать сильнейшей юниоркой в стране.

«Первенство России — это не основной мой старт сезона. Все силы и ресурсы направлены на то, чтобы успешно выступить на первенстве мира среди спортсменов до 21 года», — добавила Ева Огнивова.





Успех спортсменки не остался незамеченным. Тепло поздравили Еву Огнивову с победой на первенстве России губернатор Алексей Текслер и руководство региональной Федерации дзюдо.

Соревнования завершатся сегодня, 21 апреля. У южноуральской команды дзюдоистов есть хорошие шансы завоевать несколько медалей. За высокие места будут бороться спортсмены, которые ранее хорошо себя зарекомендовали на всероссийских турнирах: Виктория Лихачева, Егор Малкин, Анджей Павлюков и другие.