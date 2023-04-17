Три челябинских хоккеиста вошли в расширенный состав сборной «России 25»

В национальную команду вызваны Максим Шабанов, Григорий Дронов и Никита Коростылев

Федерация хоккея России опубликовала расширенный состав сборной «России 25», которая проведет товарищеские матчи со сборной Белоруссии в Челябинске 2 и 3 мая. В расположение национальной команды вызваны форвард «Трактора» Максим Шабанов, а также хоккеисты, игроки «Металлурга» Григорий Дронов и Никита Коростылев, сообщает пресс-служба ФХР.Челябинск станет первым городом в рамках турне, где встретятся команды «Россия 25» и национальной сборной Белоруссии. Игры пройдут 2 и 3 мая в ледовой арене «Трактор», начало поединков в 18:30. Матчи состоятся в рамках турне «Лига ставок. Большой тур сборной», которое пройдет с 2 по 16 мая в городах трех стран. В некоторых матчах примет участие сборная Казахстана.В расширенный состав сборной «Россия 25» вошли 49 человек: 6 вратарей, 16 защитников и 27 нападающих. Кроме того, был назначен главный тренер сборной молодых звезд. Им стал Роман Ротенберг, который также возглавляет питерский СКА.Добавим, что в Челябинске уже открыли продажу билетов на матчи сборной России по хоккею. Приобрести их можно на сайтах ХК «Трактор», сайте ФХР и Kassir.ru. Стоимость билетов варьируется от 500 до 2000 рублей в зависимости от сектора.Вратари: Никита Серебряков («Адмирал»), Максим Дорожко («Витязь»), Даниил Исаев («Локомотив»), Дмитрий Шугаев («Северсталь»), Сергей Иванов, Дмитрий Николаев (оба — СКА).Защитники: Александр Елесин, Даниил Мисюль (оба — «Локомотив»), Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Александр Никишин, Игорь Ожиганов, Михаил Пашнин, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Георгий Солянников, Никита Смирнов (все — СКА), Никита Новиков («Динамо» М), Максим Федотов («Торпедо»), Григорий Дронов («Металлург» Мг), Даниил Пыленков («Северсталь»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).Нападающие: Захар Бардаков, Александр Волков, Михаил Воробьев, Василий Глотов, Святослав Гребенщиков, Валентин Зыков, Николай Поляков, Николай Прохоркин, Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов, Владислав Цицюра (все — СКА), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба — «Динамо» М), Матвей Мичков (ХК «Сочи»), Павел Порядин, Андрей Чивилев (оба — «Нефтехимик»), Максим Шабанов («Трактор»), Глеб Петров (АКМ), Ярослав Лихачев, Иван Николишин (оба — «Амур»), Денис Алексеев («Локомотив»), Сергей Гончарук, Николай Коваленко (оба — «Торпедо»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Никита Коростелев («Металлург» Мг), Владимир Ткачев, Сергей Толчинский (оба — «Авангард»).