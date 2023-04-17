Федерация хоккея России опубликовала расширенный состав сборной «России 25», которая проведет товарищеские матчи со сборной Белоруссии в Челябинске 2 и 3 мая. В расположение национальной команды вызваны форвард «Трактора» Максим Шабанов, а также хоккеисты, игроки «Металлурга» Григорий Дронов и Никита Коростылев, сообщает пресс-служба ФХР.
Челябинск станет первым городом в рамках турне, где встретятся команды «Россия 25» и национальной сборной Белоруссии. Игры пройдут 2 и 3 мая в ледовой арене «Трактор», начало поединков в 18:30. Матчи состоятся в рамках турне «Лига ставок. Большой тур сборной», которое пройдет с 2 по 16 мая в городах трех стран. В некоторых матчах примет участие сборная Казахстана.
В расширенный состав сборной «Россия 25» вошли 49 человек: 6 вратарей, 16 защитников и 27 нападающих. Кроме того, был назначен главный тренер сборной молодых звезд. Им стал Роман Ротенберг, который также возглавляет питерский СКА.
Полный состав сборной «России 25»:
Вратари: Никита Серебряков («Адмирал»), Максим Дорожко («Витязь»), Даниил Исаев («Локомотив»), Дмитрий Шугаев («Северсталь»), Сергей Иванов, Дмитрий Николаев (оба — СКА).
Защитники: Александр Елесин, Даниил Мисюль (оба — «Локомотив»), Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Александр Никишин, Игорь Ожиганов, Михаил Пашнин, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Георгий Солянников, Никита Смирнов (все — СКА), Никита Новиков («Динамо» М), Максим Федотов («Торпедо»), Григорий Дронов («Металлург» Мг), Даниил Пыленков («Северсталь»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).
Нападающие: Захар Бардаков, Александр Волков, Михаил Воробьев, Василий Глотов, Святослав Гребенщиков, Валентин Зыков, Николай Поляков, Николай Прохоркин, Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов, Владислав Цицюра (все — СКА), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба — «Динамо» М), Матвей Мичков (ХК «Сочи»), Павел Порядин, Андрей Чивилев (оба — «Нефтехимик»), Максим Шабанов («Трактор»), Глеб Петров (АКМ), Ярослав Лихачев, Иван Николишин (оба — «Амур»), Денис Алексеев («Локомотив»), Сергей Гончарук, Николай Коваленко (оба — «Торпедо»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Никита Коростелев («Металлург» Мг), Владимир Ткачев, Сергей Толчинский (оба — «Авангард»).
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