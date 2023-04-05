В Челябинске открыли продажу билетов на матчи сборной России по хоккею

Товарищеские игры против команды Беларуси пройдут 2 и 3 мая в арене «Трактор»

Сборная молодых звезд России по хоккею — «Россия 25» совместно с национальной командой Белоруссии проведет товарищеские матчи в Челябинске 2 и 3 мая. Сегодня, 5 апреля, организаторы объявили о старте продажи билетов. Цена на матчи варьируется от 500 до 2000 рублей, сообщает пресс-служба ФХР.



Игры «России 25» против команды Белоруссии состоятся в рамках турне «Лига Ставок Большой тур Сборной». Турне пройдет с 2 по 16 мая в городах трех стран. В некоторых матчах примет участие национальная сборная Казахстана. Выезды проводят с целью укрепления сотрудничества между странами, а также для подготовки кандидатов в национальную сборную России в условиях изоляции от главных международных турниров.

Расписание матчей:



2 мая. 18:30 «Россия 25» vs Белоруссия

3 мая. 18:30 «Россия 25» vs Белоруссия

Приобрести билеты на матчи можно на сайтах ХК «Трактор», сайте ФХР и Kassir.ru. Стоимость билетов варьируется от 500 до 2000 рублей в зависимости от сектора. Дети до 7 лет (без места на секторе) и болельщики с ограниченными возможностями (доступ на спецтрибуну) получают билеты бесплатно.

