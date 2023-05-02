Российские хоккеисты с победы стартовали в «Большом турне сборной»

Национальная команда в Челябинске выиграла у Беларуси со счетом 4:0

Сегодня, 2 мая, в Челябинске стартовало хоккейное турне «Лига Ставок — Большой тур сборной России». В первом поединке хозяева льда выиграли у национальной команды Беларуси со счетом 4:0. Одним из героев поединка стал форвард питерского СКА Валентин Зыков, оформивший «дубль».

В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и генеральный секретарь Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» Андрей Башко. Они же произвели символическое вбрасывание шайбы.

«Я рад приветствовать у нас на Южном Урале сборные России и Белоруссии. Сегодня будет яркая, интересная игра. Кто бы ни старался вычеркнуть наши сборные из мирового хоккея, у них это не получится. Я уверен, мы вернемся и победим!», — выступил с приветственным словам к участникам матча и зрителям Алексей Текслер.

Легендарный Владислав Третьяк напомнил о том, как много ярких и сильных хоккеистов подготовил Челябинск и знаменитая школа «Трактор», а также то, как в городе любят хоккей.

Начался поединок с обоюдоострых атак. Первую реальную возможность открыть счет в матче упустили гости. Белорусам удалась острая контратака, которую завершал броском в упор Александр Суворов — голкипер ярославского «Локомотива» Игорь Исаев был начеку. Тут же россияне ответили не менее опасной атакой. Оказавшийся в одиночестве на «пятачке» Василий Глотов не смог пробить с близкого расстояния вратаря белорусов.

Несмотря на активные действия в атаке со стороны обеих команд, зрители заброшенных шайб в первом периоде так и не увидели. Зато после перерыва хозяева льда взвинтили темп, и соперник дрогнул. Сначала Валентин Зыков с нулевого угла удачно сыграл на добивании после дальнего выстрела партнера по СКА Никиты Камалова — 1:0.

Не прошло и двух минут, как россияне удвоили преимущество. На сей раз цели достиг бросок от синей линии защитника «Локомотива» Александра Елесина. А затем вновь напомнил о себе Валентин Зыков — после слаломного прохода цели достиг его кистевой бросок под перекладину со средней дистанции. После этого гола сборная Белоруссии, основу которой составили игроки КХЛ, немного сникла и прижалась к своим воротам.

Россияне сняли все вопросы о победителе уже в самом дебюте третьего периода. Форвард питерского СКА Василий Глотов сделал счет 4:0. Гости, тем не менее, сумели забросить гол-престижа — в большинстве цели достиг бросок Игоря Мартынова. Однако после двух видеопросмотров судьи его все-таки отменили, зафиксировав офсайд у форварда белорусов.

«Лига Ставок — Большой тур сборной России». 2 мая, Челябинск. Ледовая арена «Трактор».

«Россия 25» — сборная Беларуси — 3:0

Шайбы забросили: Валентин Зыков (Никита Камалов, Николай Поляков), 24:31 — 1:0; Александр Елесин (Александр Никишин, Матвей Мичков), 27:20 — 2:0; Валентин Зыков (Захар Бардаков, Никита Камалов), 31:45 — 3:0; Василий Глотов (Марат Хайруллин, Александр Елесин) — 4:0.

Состав сборной «Россия 25»: Исаев (Серебряков); Никишин — Елесин, Хуснутдинов — Глотов — Хайруллин; Педан — Федотов, Зыков — Бардаков — Поляков; Камалов — Пашнин, Лихачев — Воробьев — Порядин; Карпухин, Джиошвили — Зинченко — Яремчук, Мичков.

Челябинск стал первым городом в рамках турне. Следующая игра «России 25» против сборной Белоруссии пройдет завтра, 3 мая, в Ледовой арене «Трактор». За две недели российские хоккеисты сыграют также матчи в Красноярске, Туле и Минске, а также примут участие в международном турнире в Астане (Казахстан).