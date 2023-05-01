Челябинск открывает хоккейный турнир «Лига Ставок — Большой тур сборной России»

Игры национальной команды пройдут 2 и 3 мая в арене «Трактор»

Завтра, 2 мая, в Челябинске состоится первый хоккейный поединок Россия-25 vs Беларусь в рамках турнира «Лига Ставок — Большой тур сборной России». В нем примет участие и защитник «Трактора» Илья Карпухин, сообщает Федерация хоккея России.

Челябинск стал первым городом в рамках турне, где встретятся команды «Россия 25» и национальной сборной Белоруссии. Само турне «Лига ставок — Большой тур сборной» пройдет с 2 по 16 мая в городах трех стран. В некоторых матчах примет участие сборная Казахстана.

«Лига Ставок — Большой тур сборной России. Полное расписание матчей:

Челябинск

2 мая, Россия 25 — Белоруссия

3 мая, Россия 25 — Белоруссия

Астана (Турнир Qazaqstan Hockey Open 2023)

5 мая, Казахстан — Россия 25

6 мая, Россия 25 — Белоруссия

Красноярск

9 мая, Россия 25 — Белоруссия

Тула

12 мая, Россия 25 — Белоруссия

13 мая, Россия 25 — Белоруссия

Минск

15 мая, Белоруссия — Россия 25

16 мая, Белоруссия — Россия 25

Отметим, что ранее в расширенный состав сборной России-25 вошли четыре южноуральских хоккеиста — игроки «Трактора» Максим Шабанов и Илья Карпухин, а также хоккеисты «Металлурга» Григорий Дронов и Никита Коростылев. В окончательную команду вошел только защитник «черно-белых». Средний возраст сборной «Россия 25» составляет 23 года.

Добавим, что в Челябинске открыта продажа билетов на матчи сборной России по хоккею. Приобрести их можно на сайтах ХК «Трактор», сайте ФХР и Kassir.ru. Стоимость билетов варьируется от 500 до 2000 рублей в зависимости от сектора.

В прямом эфире матчи сборной России в Челябинске покажет телеканал ОТВ. Трансляция также будет доступна на сайте 1obl.tv. Начало поединков — в 18:30.

Возрастное ограничение: 6+