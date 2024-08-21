Три челябинских гиревика выступят на чемпионате мира

Соревнования стартуют сегодня в городе Чолпон‑Ата в Кыргызстане

Сегодня, 21 августа, в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) стартует чемпионат мира по гиревому спорту. В составе сборной России выступят на турнире три челябинских спортсмена. Оксана Степанова, Вячеслав Плотников и Илья Ташланов уже становились призерами чемпионата мира и в этом году будут также бороться за самые высокие места, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Соревнования в Кыргызстане пройдут с 21 по 26 августа и соберут сильнейших гиревиков мира. Им предстоит разыграть награды в нескольких дисциплинах: толчок длинным циклом, толчок двумя руками, рывок, двоеборье и командные эстафеты.

Выступят на чемпионате мира и три южноуральских спортсмена. Они добились этого права по итогам чемпионата России, прошедшего с 13 по 17 июня в Улан-Удэ. В составе национальной команды отправились на ЧМ-2024 представители челябинской спортшколы «Атлет» Оксана Степанова, Вячеслав Плотников и Илья Ташланов.

Отметим, что все три наших земляка ранее уже становились призерами чемпионата мира. При этом Оксана Степанова дважды завоевывала золотые медали.