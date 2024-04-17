На турнире по гиревому спорту в Челябинске зарубились две чемпионки мира

В ярком противостоянии победу над Оксаной Степановой одержала Ксения Дедюхина

Главным событием прошедшего в Челябинске турнира по гиревому спорту стало яркое противостояние двух чемпионок мира. В упражнении «рывок» две южноуральские спортсменки показали отличные результаты, а победу с результатом 194 подъема одержала Ксения Дедюхина, вернувшаяся в большой спорт после декретного отпуска. Серебряным призером, сделав 193 подъема, стала еще одна чемпионка мира из Челябинска — Оксана Степанова.

Чемпионат Уральского, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов по гиревому спорту прошел в Челябинске в легкоатлетическом комплексе имени Е. Елесиной. В них выступили более 180 спортсменов из 15 регионов. Хозяева турнира выступили не лучшим образом, заняв лишь 6-е место в командном зачете. Зато ряд атлетов показали отличные результаты, завоевав медали в личном первенстве.

Так, победителем в категории «длинный цикл» стал многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Иван Денисов. В этой же дисциплине золотую медаль завоевала также Ульяна Карпушенко. Серебряными призерами стали Семен Селиверстов (длинный цикл) и Вячеслав Плотников (двоеборье). Бронза досталась южноуральцам в эстафете по длинному циклу, также Иван Денисов показал третий результат в двоеборье.

Но самая яркая и острая борьба за победу развернулась у женщин в упражнении «рывок». Здесь лицом к лицу сошлись две самые титулованные челябинские спортсменки Ксения Дедюхина и Оксана Степанова. Причем первая из них представляла на турнире ХМАО-Югру, а вторая — родную Челябинскую область.

Острое соперничество привело к тому, что обе девушки выжали из себя максимум, показав отличные результаты. А судьбу победы решил лишь один подъем. У Ксении Дедюхиной их оказалось 194 за 10 минут, а у Оксаны Степановой — 193.

«Результатом я довольна, он лучший после моего второго выхода из декрета. Но немного недовольна тем, что не отработала всю дистанцию — за 20 секунд остановилась, не могла найти в себе силы, чтобы совершить еще хотя бы парочку подъемов. Нелегко пришлось, но благодаря такой мощной сопернице, как Оксана, пришлось уговаривать себя потерпеть. Получилась зрелищная и интересная борьба», — рассказала корреспонденту Первого областного информагентства Ксения Дедюхина.





Спортсменка также отметила высокий уровень организации соревнований по гиревому спорту в Челябинске. По ее словам, это отражается на выступлении атлетов, которые стремятся показывать максимальные результаты.

Напомним, что Ксения Дедюхина родилась и выросла в городе Бакале Челябинской области. Является самой титулованной южноуральской спортсменкой в гиревом спорте. В период с 2009 по 2015 год пять раз становилась чемпионкой мира. Осенью 2012 года вышла замуж за легкоатлета. Семья воспитывает двух дочек — старшей семь лет, младшей два года.

На фото: 2013 год. Иван Денисов (в центре) и две самые титулованные гиревички Челябинской области Ксения Дедюхина (слева) и Оксана Степанова (справа).

Впереди у сильнейших гиревиков России — чемпионат страны. Он пройдет с 11 по 14 июня в Улан-Удэ. Планируют в нем выступить и две наши землячки. И наверняка у них будет новое яркое соперничество за золотые медали соревнований.

Фото Евгения Шерягина и из архива Ивана Денисова.

