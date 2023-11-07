Челябинские гиревики выиграли командный зачет первенства «Юность России»

Состязания прошли в легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной

В Челябинске завершилось первенство России по гиревому спорту «Юность России». В соревнованиях приняли участие сильнейшие юноши и девушки страны в возрасте 15—18 лет. Хозяева турнира одержали победу в командном зачете, завоевав семь медалей, сообщает региональная федерация гиревого спорта.

На соревнованиях в Челябинск прибыли более 100 юных спортсменов из 8 команд. Уверенную победу в общем зачете одержали южноуральские гиревики. В их активе 4 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали.

Золотой дубль в весовой категории до 63 кг сделала Анастасия Плешкова. Также чемпионами в своих весовых категориях стали Андрей Клявлин (53 кг) и Роман Лукьянов (63 кг). Серебро у Данила Укрутова (63 кг), бронзовые медали на счету Дарьи Аллабердиной (58 кг) и Степана Гречко (68 кг).

Второе место в командном зачете у представителей Республики Башкортостан, замкнули тройку призеров спортсмены Оренбургской области.

Отметим, что в эти же сроки в Санкт-Петербурге проходило первенство России среди студентов. Здесь три южноуральских гиревика поднялись на пьедестал почета. Победителем турнира стал Иван Подгорный, серебро — у Данила Аксентьева, бронза — у Дениса Аникаева.