Челябинские гиревики завоевали титул чемпионов мира

На турнире в Узбекистане победу одержали Вячеслав Плотников и Илья Ташланов

В Узбекистане завершился чемпионат мира по гиревому спорту, на котором золотые медали в разных упражнениях завоевали челябинцы Вячеслав Плотников и Илья Ташланов. В соревнованиях приняли участие более 600 атлетов из 21 страны. Победителем турнира среди ветеранов стала также Галина Кривошеина, сообщает региональная федерация гиревого спорта.

В составе сборной России на главном старте сезона выступили два южноуральских спортсмена. Челябинец Вячеслав Плотников дважды поднимался на пьедестал почета. Сначала он выиграл состязания в рывке (200 подъемов), а затем показал второй результат по сумме двоеборья. Его земляк Илья Ташланов показал лучший результат в упражнении «толчок двух гирь» (150 подъемов). Подготовили атлетов тренеры Иван Денисов, Андрей Симушин и Олег Потапов.

Отличилась на турнире и еще одна челябинская спортсменка. Галина Кривошеина выступала среди ветеранов и стала победительницей соревнований. Она совершила 68 подъемов по длинному циклу двух гирь весом 12 кг.