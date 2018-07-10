/ Чемпион Никита Нестеров станет наставником для южноуральских спортсменов

«Армеец» проведет открытую тренировку для детей и подростков.

Воспитанник челябинского хоккея, защитник ЦСКА и олимпийский чемпион Никита Нестеров проведет тренировку для южноуральских подростков. Воспитанники местных спортшкол получат возможность пройти комплекс упражнений, по которым готовятся олимпийцы.

Спорт должен быть массовым и доступным для всех и каждого, ведь все спортсмены начинали с малого. Из многих детей, которые увлекаются спортом, могут получиться прекрасные спортсмены. Тренировки с чемпионами — это стимул стремиться к получению отличных результатов, ведь во время таких мероприятий, общаясь с олимпийскими чемпионами, дети на живом примере видят, каких показателей можно достичь при упорной работе и стремлении. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель отдела спортивных мероприятий курорта «Солнечная долина» Артем Рейтер.

Первыми возможность познакомиться с именитым спортсменом получили дети, живущие в Златоусте. Там прошла автограф-сессия. Нестеров привез с собой золотую медаль Олимпиады-2018.

На одну мечту меньше у нашего сына! Он встретился вживую с олимпийским чемпионом по хоккею. Мне должно быть, конечно, стыдно, что я не знаю всех хоккеистов по именам и фамилиям, поэтому не знала, на какую встречу и с кем едет сын. Но теперь знаю, что на фото с сыном Никита Нестеров. — поделилась Елена Алгазина.

Тренировка пройдет на территории курорта «Солнечная долина» в субботу, 14 июля. Начало в 10 часов. После все желающие смогут сфотографироваться и взять автограф у олимпийского чемпиона.