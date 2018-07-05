/ Фанатка водного поло и хоккея хочет быть телеведущей на ОТВ и «Восточном экспрессе»

Девушка назвала работу в кадре своей мечтой.

Челябинцы продолжают участвовать в конкурсе «Лица», запущенном телеканалами ОТВ и «Восточный экспресс». Его суть в поиске новых телеведущих. Уже 38 человек признались, что работа на телевидении всегда была их мечтой, и отправили заявки организаторам. Последовать их примеру можно здесь: faces.1obl.ru

Среди участников конкурса — Татьяна Чудиновская. Девушка является студенткой ЮУрГУ, постоянно ищет новые способы саморазвития, ратует за здоровый образ жизни и старается не пропускать спортивные события. Например, видеопрезентацию она записала во время Кубка губернатора по водному поло.

Я стараюсь не останавливаться в развитии. Этой весной я участвовала в проекте Министерства образования и науки «Школа ведущих». С нами делились секретами мастерства лучшие ведущие Челябинска и области. Участие в вашем проекте, надеюсь, поможет мне осуществить мою мечту. До встречи в эфире! — сказала Татьяна Чудиновская.

Конкурс пройдет в несколько этапов. 29 июня стартует открытый прием заявок. Заполнить анкету можно в течение месяца. А уже 28 июля в Челябинске состоится открытый кастинг. По итогам кастинга на сайте 1obl. tv будет запущено народное голосование. Своими предпочтениями поделятся и члены жюри. Имена победителей будут объявлены в День города Челябинска. Самые яркие участники получат возможность стать лицом телеканалов «Восточный экспресс» и ОТВ.