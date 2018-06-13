/ Многодетный отец проломил незнакомцу череп хоккейной клюшкой

Пострадавший потерял зрение и память.

Магнитогорца приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима за избиение незнакомца. Мужчины отдыхали в одной компании в дачном товариществе. Во время посиделок на почве личной неприязни местный житель нанес потерпевшему не менее четырех ударов по голове хоккейной клюшкой, которую достал из багажника свой машины. В результате магнитогорца госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломами костей свода и основания черепа. Жертва нападения лишилась зрения на 11% на правом глазу и теперь страдает расстройством личности с потерей памяти.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств: признания вины, активного способствования раскрытию преступления и наличия троих несовершеннолетних малолетних детей, суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. — уточнили в прокуратуре Челябинской области.

Кроме того, в пользу потерпевшего удалось взыскать материальный ущерб на сумму свыше 87 тысяч рублей и компенсации морального вреда в размере 1миллиона рублей. Приговор вынес Ленинский районный суд.