Хоккейный клуб «Трактор» продлил контракт с защитником Сергеем Телегиным

Игрок подписал соглашение с «черно‑белыми» до конца сезона‑2024/25

«Продление контракта с Сергеем Телегиным — это важное событие для „Трактора“. Наш защитник сейчас находится в стадии роста как профессионального мастерства, так и личности и, уверен, еще больше раскроется в ближайшие годы вместе с командой. Ему, как и „Трактору“, есть что доказывать в будущем сезоне. Мы рассчитываем, что Сергей сможет вновь вернуться к тем вершинам, которых он достигал с клубом и сборной в 2022 году»,

— прокомментировал подписание генеральный менеджер челябинского клуба Алексей Волков.

Сегодня, 27 апреля, руководство челябинского клуба «Трактор» объявило о продлении контракта с защитником Сергеем Телегиным. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. В текущем сезоне КХЛ защитник «Трактора» провел 58 встреч и набрал 22 (5 + 17) очка, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».Сергей Телегин выступает за «черно-белых» уже на протяжении трех сезонов. За это время защитник «черно-белых» стал бронзовым призером чемпионата КХЛ (2022), серебряным призером Олимпиады (2022) и получил звание «Заслуженный мастер спорта России». 22-летний хоккеист регулярно вызывался в национальную сборную страны, за которую провел 11 матчей и отметился одной результативной передачей.В нынешнем сезоне КХЛ защитник провел в составе «Трактора» 58 игр и набрал 22 (5 + 17) очка, установив личный рекорд результативности за один полный сезон в КХЛ.Добавим, что накануне челябинский клуб и Илья Карпухин заключили новый контракт, рассчитанный до конца сезона-2024/25. В минувшем сезоне игрок стал одним из ведущих защитников клуба — в 64 матчах набрал 17 очков за «черно-белых» в регулярном чемпионате КХЛ.