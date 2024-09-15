Хоккеистки «Белых Медведиц» с поражений стартовали в чемпионате ЖХЛ

В двух поединках челябинки проиграли в гостях красноярской «Бирюсе» — 1:5 и 1:2

Женская хоккейная команда «Белые Медведицы» с поражений стартовали в новом сезоне чемпионата ЖХЛ. Челябинки в двух первых поединках играли в Красноярске с серебряным призером турнира красноярской «Бирюсой». В первом матче «черно-белые» потерпели разгромное поражение 1:5, а во втором дали бой фаворитам ЖХЛ, уступив с минимальным счетом 1:2, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В заявке на первый матч сезона у «Белых Медведиц» значились сразу девять дебютантов. Причем опыт игры в ЖХЛ имела только Азалия Авзалова. На взрослом уровне не выступали защитник Елизавета Политова, нападающие Алла Миловидова, Анастасия Харабара, Александра Волошенко, Евгения Петрова, Дарья Орлова, Александра Столярова и Ульяна Андреева.

Игру «Белые Медведицы» начали просто шикарно. На третьей минуте матча незамысловатый бросок из левого круга Анастасии Шабалиной стал сюрпризом для лучшего голкипера ЖХЛ прошлого сезона Дарьи Гредзен — 1:0. Другое дело, лидировали в счете челябинки всего-навсего 15 секунд. Афина Патманидис сравняла счет 1:1.

Ну а затем все встало на свои места. Хозяева площадки забросили еще четыре безответные шайбы и установили окончательный счет в матче — 5:1.

Чемпионат России. ЖХЛ. «Бирюса» (Красноярск) — «Белые Медведицы» (Челябинск) — 5:1 (2:1, 2:0, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Анастасия Шабалина (Марина Лазарева, Виктория Федорова), 02:15 (5×5).

1:1 — Афина Патманидис (Софья Кривошеева, Виктория Бурдукова), 02:30 (5×5).

2:1 — Софья Кривошеева (Ирина Жигулина), 05:17 (5×5).

3:1 — Анастасия Кожина (Вероника Барцайкина, Дарья Ермошина), 31:17 (5×5).

4:1 — Виктория Бурдукова (Афина Патманидис), 34:41 (5×5).

5:1 — Софья Кривошеева (Афина Патманидис, Виктория Бурдукова), 54:00 (5×4).

Куда более упорным и равным получился поединок команд на следующий день. Сегодня, 15 сентября, девушки из Челябинска смогли дать бой сопернику. Как и днем ранее, «черно-белым» удалось открыть счет. Защитник Алина Гарипова нанесла дальний бросок, а дебютантка команды Анастасия Харабара удачно подставила клюшку — 0:1. Это первая заброшенная шайба 15-летней нападающей в ЖХЛ.

Во втором периоде хозяйкам удалось сравнять счет. Анастасия Кожина подкараулила отскок после дальнего броска — 1:1. Ну а в третьем периоде напомнила о себе лидер красноярской команды Афина Патманидис. Защитники «Белых Медведиц» позволили форварду оказаться в одиночестве перед воротами Милены Третяк — 2:1.

Надо отдать должное челябинкам, они побежали большими силами вперед. И создали немало голевых моментов у ворот соперниц. Самый верный из них был у Анастасии Шабалиной. Увы, но реализовать буллит ей не удалось. Дарья Грезден помогла своей команде одержать победу.





Чемпионат России. ЖХЛ. «Бирюса» (Красноярск) — «Белые Медведицы» (Челябинск) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Анастасия Харабара (Алина Гарипова, Азалия Авзалова), 08:22 (5×5).

1:1 — Анастасия Кожина (Валерия Казанцева, Дарья Ермошина), 27:12 (5×5).

2:1 — Афина Патманидис (Елена Проворова, Софья Кривошеева), 43:00 (5×5).

Теперь командам предстоит провести заключительный, третий матч в мини-серии. Он состоится послезавтра, 17 сентября. После этого «Белым Медведицам» предстоит сыграть три матча в Екатеринбурге с местным «СКСО». Игры состоятся 20, 21 и 23 сентября.