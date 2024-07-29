Хоккеистка клуба «Белые медведицы» Екатерина Лебедева завершила карьеру игрока

Она провела шесть сезонов в челябинских командах

Нападающая хоккейного клуба «Белые медведицы» Екатерина Лебедева приняла решение завершить свою карьеру. Она сыграла важную роль в развитии южноуральского женского хоккея, провела шесть сезонов в командах «Факел» (Коркино) и «Белые медведицы» (Челябинск), представляла наш регион на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».

Екатерина Лебедева является воспитанницей школы хоккея Екатеринбурга. Именно здесь она в 2005 году и начинала свою профессиональную карьеру в составе клуба «Спартак-Меркурий». Однако период ее становления и роста пришелся на 2010—2014 годы, когда она пополнила ряды хоккейного клуба «Факел» из Коркино Челябинской области. Защищая цвета команды, она дважды отправлялась в составе сборной России на зимние Олимпийские игры 2010 и 2014 годов.

Затем были шесть сезонов в уфимской «Агидели», в составе которой Екатерина Лебедева дважды становилась чемпионкой России. В 2022 году она вернулась в Челябинск и отыграла два сезона за команду «Белые медведицы».

«Капитан команды последних двух сезонов с хоккеем расставаться не собирается, ведь игре Екатерина Лебедева отдала почти всю сознательную жизнь. На профессиональном уровне она отыграла почти 20 лет», — сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».

Отметим, что Екатерина Лебедева также является бронзовым призером чемпионата мира — 2013 в Канаде. Ранее корреспондент Первого областного пообщался с хоккеисткой и сделал обстоятельное интервью, в котором спортсменка рассказала о самых важных этапах своей карьеры.