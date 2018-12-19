/ Подготовка к этапу Кубка Мира по фристайлу началась в «Солнечной долине»

Соревнования пройдут в феврале 2019-го.

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» началась подготовка трассы для Кубка мира по фристайлу, который пройдет на территории курорта 23 и 24 февраля 2019 года. Как рассказал главный архитектор трассы Алексей Иванов, на сегодняшний день уже представлено три различных варианта архитектуры.

Все они отличаются от трассы предыдущего сезона. После утверждения начнем строительство. Пока занимаемся заготовкой снега, сейчас у нас есть 1/3 от всего объема снега — это 25 тысяч кубометров. Так как зима в этом году бесснежная, система оснежнения работает в полную силу. — рассказал сайту «Первый областной» Алексей Иванов.

У специалистов, которые готовят трассу в «Солнечной Долине», за плечами большой опыт. Данная команда готовила спортивные объекты к Олимпиаде в Сочи, трассы для этапов Кубка мира в Миассе и Москве.

Строительство трассы к Кубку Мира начнется сразу после новогодних праздников. Отметим, билеты на предстоящее мероприятие можно приобрести уже сейчас.