/ В «Солнечной долине» прошли первые квалификационные заезды

Лучшими оказались представители Франции и Канады.

Большие соревнования — Кубок мира по фристайлу — стартовали на Южном Урале. Уже вчера, 21 февраля, на горнолыжном курорте «Солнечная долина» прошли квалификационные заезды среди мужчин и женщин. По их итогам и определились спортсмены, которые разыграют первые комплекты наград. Победителями соревнований стали француз Бастиан Мидоль и представительница Канады Мариэль Томпсон.

В мужских состязаниях лучше других выступил француз Бастиен Мидоль из Франции, показавший результат 1,01,08. Второе место в квалификации занял его соотечественник, олимпийский чемпион 2014 года Жан-Фредерик Шапюи. Третью и четвертую строчку заняли канадцы Брэди Лиман и Кевин Друри соответственно. Из российских спортсменов самую высокую позицию занял бронзовый призер Олимпийских игр-2018 Сергей Ридзик. Другие российские фристайлисты не сумели попасть в число 32 лучших и таким образом не прошли квалификацию, и не смогут выступить в финальных состязаниях. К сожалению для российских болельщиков, не смогли пробиться в финальную часть соревнований спортсменки из России. Совсем немного не хватило для попадания в ТОП-16 по итогам квалификации Анастасии Чирцовой. С результатом 1,07,03 она финишировала 17-й. Победу в квалификации одержала Мариэль Томпсон из Канады. Ее результат — 1,04,60. Второе место у лидера общего зачета Кубка мира нынешнего сезона шведки Сандры Неслунд. Третий результат показала Фанни Смит из Швейцарии. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Тем временем, Челябинская область продолжает принимать восторженные отзывы за хороший уровень организации соревнований. Как отметил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов, «Солнечной долине» вполне по силам принять и Чемпионат мира по фристайлу.

Кубок мира в Миассе будет проводиться ежегодно вплоть до 2022 года. Что касается чемпионата мира, то надо понимать, что нужно провести отдельную и большую работы, чтобы организовать такие состязания. На Чемпионате мира должны быть представлены все виды фристайла. Помимо ски-кросса, это акробатика, могул, биг-эйр, хаф-пайп и слоуп-стайл. «Солнечная долина» располагает трассами для того, чтобы провести соревнования по этим дисциплинам. Представители FIS это знают. Мы с ними эти вопросы обсуждали. Поэтому я не вижу ничего невозможного. Здесь многое уже будет зависеть от инициативы региона провести такие глобальные и ответственные соревнования. — сказал Алексей Курашов.

Отметим, что уже сегодня, 22 февраля, пройдут вторые квалификации. А в выходные состоятся финальные соревнования, на которых будут разыграны награды.

Напомним, в полном объеме Кубок мира по фристайлу покажет медиахолдинг ОТВ. Посмотреть соревнования, а также узнать о внутренней кухне мероприятия мирового масштаба можно будет на телеканале ОТВ, на сайтах 1obl.ru и 1obl. tv, и в группе «Первого областного» во «ВКонтакте». Начало первого дня финальных соревнований — в 12:50 по челябинскому времени.