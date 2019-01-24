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/ Президент федерации фристайла страны рассказал, как проходит подготовка к Кубку мира в «Солнечной Долине»

Президент федерации фристайла страны рассказал, как проходит подготовка к Кубку мира в «Солнечной Долине»

Он также рассказал о том, что будет представлять из себя трасса в этом году.
сегодня в 19:07
  |  Спорт

Подготовка к Кубку мира по фристайлу в «Солнечной Долине» вышла на финишную прямую. Оценить готовность региона к проведению мировых стартов приехал президент федерации фристайла России Алексей Курашов. Он также рассказал о том, что будет представлять из себя трасса в этом году.

Особенности каждого этапа состоят в том, что трасса представляет собой традиционность к тому или иному региону. Поэтому в целом конфигурация и дизайн трассы останется прежним, но какие-то элементы мы добавим. Сейчас идет тенденция изменения в правилах международной лыжной федерации на снижение травматизма. В этой связи некоторые элементы немного упрощаются, что бы избежать высоких скоростей. На домашнем этапе Кубка мира мы обязательно будем бороться за медали. Планируем максимально использовать ту квоту, которую нам предоставляет международная лыжная федерация, что бы выступал не только основной состав сборной команды. Дадим шанс ребятам из ближайшего резерва попробовать себя на этапе Кубка мира дома. — подчеркнул президент федерации фристайла России Алексей Курашов.

В январе на «Солнечной Долине» прошел учебно-тренировочный сбор основного состава главной команды страны, куда был приглашен ближайший резерв. В состязаниях примут участие более ста ведущих спортсменов, представляющих порядка 30 стран, в числе которых европейские страны-лидеры по ски-кроссу. Помогать гостям и участникам соревнований будут более 60 волонтеров.

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