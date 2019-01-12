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/ Два южноуральца представят сборную России на Кубке мира в «Солнечной долине»

Два южноуральца представят сборную России на Кубке мира в «Солнечной долине»

Соревнование пройдет через 1,5 месяца.
сегодня в 14:56
  |  Спорт

В «Солнечной долине» вовсю идет подготовка к Кубку мира по фристайлу. На курорте планируют обновить трассу для участников соревнования, проект разрабатывается в трех вариантах, но воплотят в жизнь лишь один. Изменится и зрительская программа. «Солнечная долина» уже в третий раз будет принимать ски-кроссменов со всего мира, но склоны попытаются покорить и южноуральцы. Это Анастасия Чирцова и Игорь Омелин. Тренируются они на том же курорте, где состоится соревнование.

Нынешняя погода не совсем позволяет подготовиться, но выжимаем, что есть. Профессиональный спорт — это основная работа, в день стабильно 2−3 тренировки. Все нас устраивает, настраиваемся на лучшее только. — поделился с сайтом «Первый областной» Игорь Омелин.

За подготовкой спортсменов следит тренер. По его словам, в Кубке мира, который проходит в «Солнечной долине», побеждать сборной еще не доводилось. Но в этом году команда намерена взять медали.

Игорь Омелин чувствует себя очень хорошо, настроен на пьедестал. Анастасия Чирцова имеет небольшие проблемы со здоровьем после Олимпийских игр. Сезон немножко сложный, но требуют от нас не меньше, чем на Играх. Будем стараться взять медали, все не получается это у нас на родной земле. Ну, волнение, сами понимаете. — рассказал сайту «Первый областной» старший тренер по фристайлу в дисциплине ски-кросс Леонид Мехряков.

Кубок мира по фристайлу пройдет в «Солнечной долине» 23−24 февраля. Билеты уже в продаже.

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