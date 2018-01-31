/ Лыжероллерную трассу проложат в экопарке на северо-западе Челябинска

Смотровую площадку и пешеходную зону оборудуют для горожан.

Новый парк на северо-западе Челябинска готовят для жителей. Авторы разработали проект, который включает в себя пешеходную зону, спортивную площадку и обзорную площадку. Особенностью экопарка станет лыжероллерная трасса. Руководители проекта сейчас ищут специалистов, которые помогут им в экспертной оценке и рекомендациях, а также подготовят к аукциону на проведение первой очереди работ в парке.

Трасса будет встроена в экопарк, но будет специализированно предназначена для спорта. Есть желание сделать переходные мостики для пешеходов, чтобы они не нарушали поверхность трассы. Трасса должна быть освещена круглосуточно. — рассказал сайту «Первый областной» один из авторов концепции Василий Важенин.

Отметим, что экопарк разместится на территории в 50 гектаров в границах улиц Молдавской, Захаренко, Бейвеля и Хариса Юсупова.

