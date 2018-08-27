/ Разрешение на строительство экопарка в Челябинске получат до конца осени

Проект отправят на госэкспертизу сразу после согласования с заказчиком.

Для экопарка в Курчатовском районе выбрали подрядчика. Зона с прогулочными дорожками и спортивными объектами будет располагаться между улицами Бейвеля, Хариса Юсупова, Молдавской и 40-летия Победы. Обустроить ее предстоит обществу с ограниченной ответственностью «АНТФ-ИНВЕСТ». До конца осени представленный им проект должен пройти госэкспертизу.

По условиям соглашения, компания должна предоставить эскизный проект экопарка, который будет построен на северо-западе Челябинска, до 31 августа текущего года. Рабочую документацию — до 31 октября 2018 года. Финансовую потребность на объекты социального назначения, пешеходные зоны и переходы проекта экопарка можно будет определить после утверждения и подготовки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, что парк займет 62 гектара. В зоне активного отдыха разместят каток и хоккейную коробку, волейбольную, теннисную площадки, тренажерный зал на открытом воздухе и веревочный парк. В зоне массовых мероприятий появится крытый концертный зал и танцплощадка. Детям обустроят песочницу и парк аттракционов. Челябинцы получат возможность для тихого отдыха — это беседки и кафе, места для пикников с мангальными площадками. Кроме того, предусмотрена зона водных развлечений с бассейном. Также подрядчик обеспечит 3 лыжные и велосипедные трассы, они будут освещены.