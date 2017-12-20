/ Спортивные итоги 2017 года подвели в Челябинской области

Лучших спортсменов, тренеров и команд определяли по участию в соревнованиях.

«Десятки» лучших спортсменов по олимпийским и неолимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, команды, наставников и медицинских специалистов назвали в Челябинской области. Рейтинг составили по итогам достижений 2017 года. Всего отмечено 74 спортсмена.



19 декабря в ледовом дворце «Уральская молния» прошла итоговая коллегия министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в ходе которой были выбраны лучшие спортсмены, тренеры и специалисты спортивной сферы 2017 года. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.



Среди них хоккеист Виктор Антипин, боксер Анастасия Белякова, дзюдоист Кирилл Денисов, конькобежка Ольга Фаткулина, шорт-трекист Екатерина Ефременкова, тхэквондисты льга Иванова, Татьяна Кудашова и Вячеслав Минин, а также ватерполистка Эльвина Каримова и легкоатлет Тимур Моргунов. Лучшими командами оказались ватерпольная «Динамо-Уралочка», «Команда мастеров высшей лиги по мотокроссу», хоккейный клуб «Металлург» и два представителя фитнес-аэробики — «Динамика» и «Джайв». Также не обошли вниманием и челябинский «Трактор». Врач команды Вадим Чупа отмечен за свой вклад.

