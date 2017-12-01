/ Три спортивные школы в Миассе получили «олимпийский» статус

Решающим фактором были результаты воспитанников.

Сразу трем спортивным школам Миасса присвоили «олимпийский» статус. Это спортивная школа № 4, которая готовит конькобежцев и легкоатлетов, «Вертикаль», воспитывающая скалолазов, и «Старт», с отделениями парусного флота, фристайла и сноуборда, ожидали почти полгода. Чтобы стать школой олимпийского резерва, учреждения рассказали о результатах воспитанников за последние несколько лет.



На сегодняшний день четыре спортивные школы Миасса из шести носят звание «олимпийских». Без стеснения можно сказать, что Миасский округ — единственный в Челябинской области муниципалитет, где большая часть спортивных учреждений стали «олимпийскими». — прокомментировал руководитель управления по физической культуре и спорту администрации города Миасса Владимир Васильев.

Первой в Миассе высокий статус получила Спортивная школа олимпийского резерва, представляющая отделение тяжелой атлетики. Звание присвоили в 90-е годы.