Ледовую арену «Трактор» готовят к фигурному катанию

В «закулисье» заглянули представители блогосферы.

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Сегодня, 7 сентября, на площади возле ледовой арены «Трактор» проходит мото-экстрим шоу и концерт, посвященный Дню города. Но в самой арене во всю готовятся принять этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

В «закулисье» побывали 20 счастливчиков. Это представители блогосферы, среди которых есть бьюти-блогеры, мамочки, спортивные обозреватели, бизнесмены и даже пивовары.

Денис Телих, директор ледовой арены «Трактор» рассказал, что приглашенные гости могли увидеть и узнать все тайны домашней площадки челябинского хоккейного клуба, а также рассказал о технологии подготовки льда и самой арены к мировому соревнованию.

«Мы впервые при подготовке к крупному мероприятию пригласили на арену людей, которые активно ведут страницы в социальных сетях. Они могут снять все на видео, сделать фото, рассказать своим подписчикам все, что недоступно зрителям и болельщикам», — поделился Денис Телих.

Также было отмечено, что изменили технологию подготовки льда. Лед для фигурного катания наложили поверх хоккейного. Это сделано для того, чтобы после проведения мероприятия быстро подготовить арену для проведения уже хоккейных баталий. Но отмечается, что на качество льда это никак не влияет.

Собрала представителей блогосферы Соня Гудим, которая ранее работала как раз на матчах «Трактора» и не понаслышке знает тайны ледовой арены. Она отмечает, что у всех, кто с ней пришел, суммарный охват просмотров составляет 200-250 тысяч просмотров.

«Мы с Министерством спорта решили рассказать о классном спортивном мероприятии в необычном ключе. Все произошло легко и на позитиве. В это субботнее праздничное утро решили устроить себе такой поход», — рассказала Соня Гудим.

Поделилась своими впечатлениями и одна из участниц-блогеров Лика Ким, которая организовывает путешествия в «места силы».

«Это невероятно, достаточно было просто протянуть руку в раздевалку «Трактора», чтобы ощутить мурашки по всему телу. Когда ты видишь все «закулисье», то по-другому смотришь на весь тот труд, который стоит за картинкой, которую все видят по телевизору», — поделилась Лика.

Всем участникам этого блог-тура подарили тематические футболки и по два билета на Гран-при. Поэтому все они будут присутствовать на соревнованиях и освещать это спортивное мероприятие.

Напомним, что этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров пройдет в Челябинске, на ледовой арене «Трактор» с 12 по 14 сентября.