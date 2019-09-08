«Трактор» вновь обыграл «Амур»

В Хабаровске состоялся второй матч выездной серии челябинцев.

Послушать 00:00

Сегодня, 8 сентября, в Хабаровске состоялся второй матч с челябинским «Трактором». Напомним, первый прошел вчера, 7 сентября. Тогда «черно-белые» обыграли «тигров» в овер-тайме. Сегодня же челябинцы вновь победили хабаровчан. Можно отметить, что эти два матча «Трактор» сыграл в одном составе, изменений в связках не было.

Первый период начался очень активно и с первых минут было опасно у ворот «Трактора», которые вновь защищал голкипер Иван Федотов. И он отлично справлялся с трудностями. «Амур» не давал передохнуть «Трактору». Очень много бросков по воротам, активный прессинг. Лишь в редкие моменты доводилось челябинцам закрепляться в зоне соперников. При этом в первой двадцатиминутке счет не был открыт.

«Небольшие проблемы при выходе из зоны у нас есть. Нам надо не удаляться, а также самим лезть в зону соперника и забивать», — подвел итоги первого периода Руслан Карлин, нападающий «Трактора».

Во втором отрезке матча немного поубавился пыл у хозяев льда и у челябинцев стало больше свободы. Но лишь незадолго до конца периода счет был открыт. Игрок «Амура» получил удаление и этим воспользовалась наша связка большинства. С передачи Алексей Кручинина Андрей Попов бросил шайбу во владения Марека Лангхамера. Этот гол был очень быстрый и неожиданный и для защитников «Амура» и для вратаря. Отметим, что это первая шайба Андрея Попова после возвращения из казанского «Ак Барса», где нападающий провел три сезона. На концовке периода были еще опасные моменты, но дела до заброшенных шайб не дошло. Команды ушли на второй перерыв со счетом 0:1.

Ну и третий период был довольно сложным для обеих команд. Но на девятой минуте матче Лукаш Седлак увеличил преимущество «Трактора» до двух заброшенных шайб. Тем самым, уверенность челябинцев возросла, а голкипер Иван Федотов помогал команде в сложные моменты. Но на самом конце периода из-за ошибки челябинцев защитник «Амура» Валерий Васильев смог отыграть одну шайбу. Но тем не менее, игра, как и вчера, завершилась со счетом 1:2 в пользу челябинцев. Только уже в основное время. А «Трактор» продолжает выездную дальневосточную серию с двумя победами в своем активе.

«Концовка заставила поволноваться. Но не только она. Первый период абсолютно провалили, но потом добавили. Пропустили немного курьезный гол. Надо было проявить характер, дисциплину, но выстояли. Всех болельщиков с победой!», — подвел итоги игры главный тренер челябинцев Петерис Скудра.

Следующие два матча «Трактор» проведет во Владивостоке. 10 и 11 сентября соперниками челябинцев станет «Адмирал». Начало матчей в 14:30 по местному времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте 1obl.tv и на телеканале ОТВ.