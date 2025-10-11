Хоккейный клуб «Трактор» уверенно выиграл у «Локомотива» в чемпионате КХЛ

Челябинцы здорово провели первый период, забросив три безответные шайбы

Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали домашнюю победу над ярославским «Локомотивом» в чемпионате КХЛ — 3:1. Залогом успеха стала классная игра хозяев льда в первом периоде, в котором подопечные Бенуа Гру проехались катком по сопернику, забросив три безответные шайбы. Одним из героев матча стал голкипер «черно-белых» Сергей Мыльников, совершивший 33 сэйва, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра «Трактора» и «Локомотива» стала центральной в игровом дне чемпионата КХЛ. А как может быть иначе, если в поединке встречались финалисты прошлого сезона Кубка Гагарина. Но если волжане в текущем чемпионате соответствуют статусу фаворита, возглавляя «Запад», то у челябинцев на «Востоке» дела складываются пока не лучшим образом.

Впрочем, победа в предыдущем матче с «Барысом» могла придать «черно-белым» уверенности в себе. И начали они игру с ярославцами здорово и прежде всего преуспели в реализации моментов. В первом периоде хоккеисты «Трактора» нанесли 7 бросков в створ ворот соперника и 3 из них завершились взятием ворот!

Открыл счет в матче точным броском Джошуа Ливо. На 10-й минуте поймал соперников на ошибке Андрей Светлаков. Форвард «Трактора» убежал в отрыв и, не сближаясь с вратарем, послал шайбу в ворота — 2:0. А добил деморализованных ярославцев Семен Дер-Аргучинцев, выигравший «пятак». И ведь нельзя сказать, что игра челябинцев была выдающейся. Просто ребята выжали максимум из того, что им предоставил соперник.

Во втором и третьем периодах гости доминировали на льду, владели большим территориальным преимуществом. К исходу второй 20-минутки, например, они нанесли уже 50 бросков по воротам Сергея Мыльникова, из них 24 — в створ. И лишь одна шайба достигла цели, забросил ее Александр Полунин.

Голкипер «Трактора», без сомнений, стал главным героем этого матча. В третьем периоде он тащил команду к победе, совершил несколько крутых сэйвов. И не дал сопернику и шанса на спасение. 3:1 — в нашу пользу!

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 11 октября. «Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:1 (3:0, 0:1, 0:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Джошуа Ливо (Егор Коршков), 06:45 (5×5).

2:0 — Андрей Светлаков, 09:17 (4×5).

3:0 — Семен Дер-Аргучинцев (Григорий Дронов), 16:11 (5×5).

3:1 — Александр Полунин (Павел Красковский, Денис Алексеев), 36:00 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Сергей Мыльников («Трактор»)

Главный герой матча. Во втором и третьем периоде на него выпала большая нагрузка. Совершил несколько крутых спасений, в его активе 33 сэйва.

Джошуа Ливо («Трактор»)

Забросил свою 5-ю шайбу в сезоне, но мог забивать и больше. Так, не попал в пустые ворота в концовке встрече. Но был активным и полезным игроком на протяжении всего матча.

Александр Полунин («Локомотив»)

Прервал свою безрезультативную серию из пяти матчей. Забросил единственную у «Локомотива» шайбу.

Впереди у нашей команды два дня отдыха, а уже 14 октября они выйдут на челябинский лед с омским «Авангардом».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).